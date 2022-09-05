مصر للطيران تسير رحلة خاصة لنقل لاعبي نادي فيوتشر إلي عنتيبي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 سبتمبر 2022 02:28 مساءً - سيرت الشركة الوطنية مصرللطيران رحلة خاصة اليوم رقم MS3930 بطراز بوينج B737-800NG وعلي متنها 55 راكبا لنقل بعثة نادي فيوتشر إلي مدينة عنتيبي بأوغندا لمواجهة فريق بول الأوغندي ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الأول ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية و تقام المباراة بأوغندا يوم ١٠ سبتمبر الجاري .

هذا وقد أشادت إدارة نادي فيوتشر بكافة التسهيلات التي قدمتها مصرللطيران لإنهاء إجراءات سفر الفريق في مشواره الأفريقي الأول .

يأتي ذلك في إطار دعمها لكافة الفرق المصرية المشاركة في البطولات الدولية والقارية في مختلف الألعاب الرياضية.