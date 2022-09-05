القوات المسلحة تنظم زيارة لمتدربى البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة إلى مقر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 سبتمبر 2022 02:28 مساءً - نظمت القوات المسلحة زيارة لوفد من متدربى البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة إلى مقر الكلية الحربية حيث بدأت الزيارة بعرض فيلم تقديمى عن الكلية الحربية تناول نشأة الكلية الحربية وتطورها عبر مختلف العصور ، أعقبه عرضاً عسكرياً أظهر مدى الإنضباط الذى يتمتع به طلبة الكلية .

وألقى اللواء / أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية كلمة رحب خلالها بالحضور ، مؤكداً على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة الإمكانيات لتطوير نظم الإعداد والتأهيل لبناء أجيال متعاقبة مسلحين بالعلم والمعرفة فى كافة المجالات العسكرية والمدنية .

وقام الوفد بزيارة متحف الكلية الحربية الذى يحتوى على العديد من اللوحات والمقتنيات التاريخية ، كما قام بالمرور على حمام السباحة لمشاهدة قفزة الثقة للطلبة المتقدمين للإلتحاق بالأكاديمية العسكرية المصرية ، كما تم مشاهدة مجموعة من طلبة الكلية الحربية يقدمون عرضاً داخل ميادين اللياقة البدنية المطورة ، عكست مدى ما إكتسبه الطلبة من مهارات رياضية وبدنية وقوة تحمل عالية بإعتبارها إحدى الركائز الأساسية لبناء الكفاءة القتالية للفرد المقاتل القادر على تنفيذ كافة المهام بشجاعة وإقدام ، كما قام الوفد بزيارة مضمار الفروسية وميادين الرماية والقبة السماوية ، وتفقد معرضاً للأسلحة والمعدات بالأجنحة المختلفة بالكلية .

وأعرب الوفد عن عميق إمتنانهم وشكرهم للقوات المسلحة لتنظيم تلك الزيارة مما أتاح الفرصة لإطلاعهم على دور الكلية وتاريخها الذى يدعو للفخر والإعتزاز دائماً ، تأتى الزيارة فى إطار حرص القوات المسلحة على تأكيد أواصر الود والتلاحم ومد جسور التعاون والترابط بين القيادات الشبابية ونظرائهم من طلاب الكلية الحربية .