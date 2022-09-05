التضامن الاجتماعي تطلق فعاليات البرنامج التدريبي الموسع للرائدات الاجتماعيات الجدد بمحافظة المنيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 سبتمبر 2022 02:28 مساءً - التدريب يستهدف تأهيل الرائدة المجتمعية فى إطار الدور الذى تقوم به فى نشر الرسائل المجتمعية والصحية وغيرها يما يخدم قضايا التنمية بالمجتمع

تحت رعاية السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي شهدت محافظة المنيا انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي الموسع للرائدات الاجتماعيات الجدد والذى تنظمه مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة المنيا على مستوى ١١ مركزا بالمديرية تحت عنوان "تدريب الرائدات الريفيات الجدد"

وأكد الأستاذ ياسر بخيت مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا أن التدريب يأتي لتأهيل الرائدة الاجتماعية فى إطار الدور الذى تقوم به فى نشر الرسائل المجتمعية والصحية وغيرها يما يخدم قضايا التنمية بالمجتمع، مشيرا إلى أهمية إعداد كوادر واعية وقادرة على أداء ادوارها والمهام المنوطة بها من أجل تحسين الحياة بالمجتمعات خاصة الريفية.

وأضاف بخيت أن الرائدة الريفية هى "سفير وزارة التضامن الاجتماعي في الميدان"، وتضطلع بدور مهم في ترسيخ الوعي الإيجابي في القضايا التي تهم الأسرة وحماية الأطفال والنساء وصحة المرأة والطفل وتشجيع المرأة على الانتاج والادخار وتحسين أوضاع الأسرة المهمة.

وصرح مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالمنيا بأن هذا التدريب الذى يستهدف ١٥٧٤ رائدة ريفية على مستوى ١١ مركزًا بالمحافظة ويستمر على مدى ٥ أيام عمل يتناول تعريف الرائدة بخدمات وبرامج الوزارة ومبادراتها "فرصة – 2كفاية – وعي – مودة"، والتعرف على محاور كل منها وأهدافها والفئات المستهدفة، كذلك برنامج الدعم النقدى المشروط " تكافل وكرامة" والمستندات المطلوبة و الفئات المستحقة، كذلك المشروعات التنموية للمرأة التى تنفذها الوزارة ومشروعات تنمية المرأة الريفية والتعريف بخدمات الوزارة المقدمة للمرأة وذوى الإعاقة، وكيفية استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وكيفية إشهار الجمعيات الأهلية ودورها في خدمة المجتمع.

الجدير بالذكر أن السيد رئيس الجمهورية قد وجه بزيادة عدد الرائدات الاجتماعيات بهدف تكثيف حملات التوعية الخاصة بزيادة وعي الأسر المصرية، فيما يخص القضايا التي تؤخر تنمية الأسرة وتتسبب في الزيادة السكانية، وبعض الممارسات الخاطئة، خاصة للنساء والأطفال.

كما من المنتظر أن تقوم الرائدات الاجتماعيات بجمع البيانات لما يقرب من ٤ ملايين أسرة في قري المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" ، وجار تدريبهم علي الاستمارات المتوقع استيفائها خلال الفترة المقبلة لقياس الوضع الحالي لوعي الأسر المصرية.