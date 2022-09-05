”القوى العاملة” : بدء دورة تدريبية على مهن يحتاجها سوق العمل بالمنيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 سبتمبر 2022 02:28 مساءً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا ، بشأن متابعة الدورة التدريبية على مهنة التفصيل والحياكة ، والإختبار النهائي لمتدربي مهنة كهرباء التوصيلات ، وذلك بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرية البرشا بملوي .

وأوضح هشام ذكى مدير مديرية القوى العاملة في تقريره ، ان وحدة التدريب المتنقلة منذ قدومها إلى محافظة المنيا بخدمة شباب القري الأكثر إحتياجاً ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، قدمت 85 دورة تدريبية على مهن التفصيل والحياكة ، وكهرباء التوصيلات ، والسباكة الصحية بنظام الساعات التدريبية .

وأضاف مدير المديرية ، ان الإقبال على التدريب بالوحدة المتنقلة في تزايد وهناك قوائم انتظار وخاصة على مهنة التفصيل والحياكة بين الفتيات داخل القرى ، وذلك لتحسين مستويات معيشتهم وذلك بتعلم مهنة أو حرفة يحتاجها سوق العمل داخل تلك القرى .