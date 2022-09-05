قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عددا من الأنشطة المتميزة خلال شهر أغسطس

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 سبتمبر 2022 02:28 مساءً - نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري، خلال شهر أغسطس الماضي، عددا من الأنشطة المتميزة، منها مشروع التدريب العملي المشترك لإدارة الأزمات والكوارث بمحافظات (البحر الأحمر - البحيرة - الإسكندرية) بكافة أجهزتها التنفيذية، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدني ورفع معدلات الأداء لمجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظات.

بدأ التدريب بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهدائنا الأبرار، أعقبه عرض تقارير مديري الأجهزة التنفيذية بالمحافظات؛ للوقوف على مدى جاهزيتهم واستعداداتهم بما لديهم من إمكانيات لمجابهة المواقف الطارئة من خلال فرض بعض السيناريوهات المختلفة والمحتمل حدوثها أو مواجهتها في ظل الظروف الراهنة، ودراسة ما تم من أزمات في بعض المحافظات خلال الفترة السابقة؛ لمجابهة الأزمات المماثلة من خلال الاستغلال الأمثل للموارد بكل محافظة والمحافظات المجاورة وطبقاً للتنسيقات.

كما تم المرور على اصطفاف المعدات والمركبات الخاصة بالمحافظات، وتنفيذ طابور سير للمعدات والمركبات لمسافة 10 كم ومعسكر إيواء عاجل ومستشفى العزل الميداني؛ للتأكد من صلاحيتها الفنية ومدى جاهزيتها، بالإضافة إلى تنفيذ بيان عملي للتدريب على نجدة هدف حيوي بمشاركة عناصر الحراسات المشددة والحماية المدنية والإسعاف؛ للتأكيد على مدى جاهزيتها لمجابهة المواقف الطارئة.

وفي إطار تنمية روح الولاء والانتماء لدى الشباب.. نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري الندوة التثقيفية التاسعة والعشرين بجامعة طنطا تناولت عدة محاضرات منها (توعية الشباب بالفكر المتطرف - الهوية المصرية)، وقدم الطلبة عدداً من العروض الفنية المتميزة أظهرت دور مصر الرائد في مكافحة الإرهاب والمشروعات التنموية العملاقة.

من جانبه.. أكد قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري على الدعم الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لقوات الدفاع الشعبي والعسكري؛ لتوعية الشباب بالمخاطر والتحديات التي تواجه حاضرهم ومستقبلهم.

واختتمت الفعاليات بتكريم عدد من أسر الشهداء، الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم الطاهرة في سبيل رفعة مصرنا الغالية.

كما تم تنفيذ عدد من الزيارات الميدانية للعاملين بالوزارات وأعضاء النقابات وطلبة الجامعات والمدارس لعدد من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية الكبرى، منها العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع الاستزراع السمكي ببركة غليون.