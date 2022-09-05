ضمن «حياة كريمة».. إنشاء 88 مدرسة بتكلفة 430 مليون جنيه فى أسيوط

جدة - نرمين السيد - قال عصام سعد، محافظ أسيوط، إن إجمالى عدد المدارس التى جرى إنشاؤها تحت إشراف وتنفيذ هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، بالقرى الأكثر احتياجًا، بلغ 88 مدرسة ضمن مشروعات (حياة كريمة) بإجمالى 1228 فصلا دراسيا بتكلفة 430.2 مليون جنيه.





وأضاف المحافظ، أن إجمالى المدارس التى جرى تنفيذها بالمحافظة الفترة من 1 يوليو 2014 وحتى 30 يونيو 2022 شاملة مدارس حياة كريمة بلغ 495 مدرسة بإجمالى عدد فصول 7750 فصلا وبتكلفة إجمالية بلغت مليارين و286 ألف جنيه.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ أسيوط الاستعدادات النهائية بمدرستى 30 يونيو الرسمية لغات، واللواء نبيل العزبى الابتدائية المشتركة بحى غرب للوقوف على الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسى الجديد وذلك بعد إنشاء المدرستين وتسليمهما لإدارة أسيوط التعليمية لبدء الدراسة بهما هذا العام واستيعاب الطلاب بمختلف المراحل الدراسية.

وبدأ المحافظ جولته، اليوم بتفقد الاستعدادات النهائية بمدرسة 30 يونيو الرسمية لغات بمنطقة قلتة بحى غرب والتى سيبدأ العمل بها بمرحلتى رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى وجرى إنشاؤها على مساحة 3400 متر بإجمالى عدد فصول 42 فصلًا دراسيًا لاستيعاب الإقبال المتزايد فى أعداد المتقدمين على المدارس الرسمية (التجريبية) واللغات تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.

كما استكمل جولته بتفقد أقسام وفصول مدرسة اللواء نبيل العزبى الإبتدائية المشتركة بحى غرب للوقوف على الاستعدادات لاستقبال العام الدراسى الجديد والتى تم إنشاؤها على مساحة 1700 متر بإجمالى عدد فصول 16 فصلًا دراسيًا بالإضافة إلى الفراغات التكميلية والمعامل وحجرات الأنشطة بتكلفة إجمالية 5 ملايين و49 ألف جنيه.

وأشار إلى إنه تم وضع حلول عاجلة لاستيعاب الأطفال بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الخاصة والتجريبية وإمكانية فتح قاعات وفصول رياض أطفال جديدة واستغلال الفراغات بالمدارس الخاصة وذلك بناء على توصيات اللجنة التى تم تشكيلها لاستيعاب الأطفال بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس "الخاصة والتجريبية والرسمية والمتميزة" وفقًا للقوانين واللوائح تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص وحرصاً على مستقبل أبنائنا الطلاب وحرصًا على تحقيق أهداف التعليم الاستراتيجية وتحقيق رؤية مصر 2030 فى مجال التعليم.

وأوضح سعد، أن مدينة أسيوط شهدت مؤخرًا إنشاء مدرستين رسميتين للغات هما مدرسة التجاريين الرسمية لغات بمنطقة المعلمين الجديدة بحى غرب والتى تم انشاؤها على مساحة 4387 مترا بإجمالى 56 فصلا دراسيا بالإضافة إلى الفراغات التكميلية والمعامل وحجرات الأنشطة بتكلفة إجمالية بلغت 13 مليونا و880 ألف جنيه، ومدرسة 30 يونيو الرسمية لغات بمنطقة قلتة بحى غرب أسيوط لاستيعاب الأطفال بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية.