القوى العاملة: بدء دورة تدريبية على مهن فى المنيا

وأوضح هشام ذكى، مدير مديرية القوى العاملة فى تقريره، أن وحدة التدريب المتنقلة منذ قدومها إلى محافظة المنيا بخدمة شباب القرى الأكثر احتياجاً ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، قدمت 85 دورة تدريبية على مهن التفصيل والحياكة، وكهرباء التوصيلات، والسباكة الصحية بنظام الساعات التدريبية.
وأضاف مدير المديرية، أن الإقبال على التدريب بالوحدة المتنقلة فى تزايد وهناك قوائم انتظار وخاصة على مهنة التفصيل والحياكة بين الفتيات داخل القرى، وذلك لتحسين مستويات معيشتهم وذلك بتعلم مهنة أو حرفة يحتاجها سوق العمل داخل تلك القرى.
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