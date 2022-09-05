«التضامن» تطلق البرنامج التدريبى الموسع للرائدات الاجتماعيات فى المنيا

جدة - نرمين السيد - شهدت محافظة المنيا، انطلاق فعاليات البرنامج التدريبى الموسع للرائدات الاجتماعيات الجدد والذى تنظمه مديرية التضامن الاجتماعى، بمحافظة المنيا، على مستوى 11 مركزا بالمديرية تحت عنوان "تدريب الرائدات الريفيات الجدد"، تحت رعاية نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى.





وبدوره قال ياسر بخيت، مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالمنيا، إن التدريب يأتى لتأهيل الرائدة الاجتماعية فى إطار الدور الذى تقوم به فى نشر الرسائل المجتمعية والصحية وغيرها يما يخدم قضايا التنمية بالمجتمع، مشيرا إلى أهمية إعداد كوادر واعية وقادرة على أداء ادوارها والمهام المنوطة بها من أجل تحسين الحياة بالمجتمعات خاصة الريفية.

وأضاف بخيت أن الرائدة الريفية هى "سفير وزارة التضامن الاجتماعى فى الميدان"، وتضطلع بدور مهم فى ترسيخ الوعى الإيجابى فى القضايا التى تهم الأسرة وحماية الأطفال والنساء وصحة المرأة والطفل وتشجيع المرأة على الانتاج والادخار وتحسين أوضاع الأسرة المهمة.

وتابع أن التدريب يستهدف 1574 رائدة ريفية على مستوى 11 مركزًا بالمحافظة ويستمر على مدى 5 أيام عمل يتناول تعريف الرائدة بخدمات وبرامج الوزارة ومبادراتها "فرصة – 2 كفاية – وعى – مودة"، والتعرف على محاور كل منها وأهدافها والفئات المستهدفة، كذلك برنامج الدعم النقدى المشروط " تكافل وكرامة" والمستندات المطلوبة والفئات المستحقة، كذلك المشروعات التنموية للمرأة التى تنفذها الوزارة ومشروعات تنمية المرأة الريفية والتعريف بخدمات الوزارة المقدمة للمرأة وذوى الإعاقة، وكيفية استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وكيفية إشهار الجمعيات الأهلية ودورها فى خدمة المجتمع.

الجدير بالذكر أن رئيس الجمهورية، وجه بزيادة عدد الرائدات الاجتماعيات بهدف تكثيف حملات التوعية الخاصة بزيادة وعى الأسر المصرية، فيما يخص القضايا التى تؤخر تنمية الأسرة وتتسبب فى الزيادة السكانية، وبعض الممارسات الخاطئة، خاصة للنساء والأطفال.

ومن المنتظر أيضًا أن تقوم الرائدات الاجتماعيات بجمع البيانات لما يقرب من 4 ملايين أسرة فى قرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، وجار تدريبهم على الاستمارات المتوقع استيفائها خلال الفترة المقبلة لقياس الوضع الحالى لوعى الأسر المصرية.