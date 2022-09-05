تكافل وكرامة.. التضامن تواصل توزيع 250 ألف بطاقة للمستحقين الجدد

جدة - نرمين السيد - أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة تواصل حاليا توزيع 250 ألف بطاقة للمستحقين الجدد لبرنامج الدعم النقدى المشروط "تكافل وكرامة"، من البطاقات الذكية "ميزة"، من خلال شركات التوزيع، بحيث تتسلم كل أسرة بطاقتها فى منزلها. "التضامن الاجتماعي" تواصل توزيع "بطاقات ميزة"..وتقدم خدمة جديدة للتيسير على مستفيدي"تكافل وكرامة" بتسليم البطاقة حتي المنزل





يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية الإضافية، وفى إطار حرص التضامن على التيسير على المواطنين.

وأضافت القباج أن الوزارة ستواصل استكمال التوزيع خلال شهر سبتمبر الجارى لتستفيد فى ميعاد الصرف نحو 500 ألف أسرة جديدة، بتكلفة 3 مليارات جنيه سنوياً، مشيرة إلى أن هذه الخدمة المميزة تأتى فى إطار تبنى الوزارة لاستراتيجية تستهدف التيسير على المواطنين وتطوير أداء الخدمات المقدمة والتخفيف عن كاهل المواطن كى يحصل على الخدمة بشكل لائق وفى أسرع وقت دون زحام أو انتظار.

وأفادت الوزيرة أنه عقب توجيهات الرئيس أصبح عدد المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" يبلغ 5 ملايين أسرة، بما يؤكد التوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية بموازنة بلغت 25 مليار جنيه، حيث يعد أكبر برنامج دعم نقدى مشروط ويهدف لمساعدة المواطنين وتمكينهم.

وأوضحت القباج أن حجم تمويل برنامج "تكافل وكرامة"، قد وصل إلى 19 مليار جنيه خلال العام الماضى، ثم بلغ 22 مليار جنيه فى أبريل الماضى، بزيادة 450 ألف أسرة، وأصبح التمويل حاليا 25 مليار جنيه، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، حيث زاد عدد المستفيدين مليون أسرة إضافية، بالتنسيق مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، مؤكدة أن ذلك يؤكد حرص مصر على تلبية حقوق الإنسان فى توفير احتياجاته، ويعد استثماراً فى البشر برؤية مستقبلية للحد من التسرب من التعليم، وتحسين مستوى الصحة، وخفض الزواج المبكر، والعديد من الظواهر الاجتماعية السلبية التى تعوق جهود التنمية.