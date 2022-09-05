جدة - نرمين السيد - وهنأ السفير عمر عامر، بتوليه مهام منصبه سفيراً لجمهورية مصر العربية فى أثينا، كما أشاد بخصوصية العلاقة بين مصر واليونان، وما تشهده مؤخراً من تطور ملموس فى كافة المجالات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السفير المصرى فى أثينا يستقبل بطريرك الإسكندرية وإفريقيا للروم الأرثوذكس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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