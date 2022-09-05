وزير الصحة يؤكد أهمية تحديث قانون مزاولة مهنة طب الأسنان

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، وأعضاء مجلس النقابة، لمناقشة آليات التنسيق بين الجانبين فى عدد من الملفات.





وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الاجتماع تناول مناقشة سبل تعزيز التعاون فى إطار التنسيق المشترك بين الوزارة ونقابات المهن الطبية، بما يضمن حقوق وواجبات مقدمى الخدمات الطبية.

وأضاف عبدالغفار أن الاجتماع ناقش ملف تيسير إجراءات الحصول على تراخيص منشآت وعيادات الأسنان الخاصة، حيث أكد الجانبان التنسيق المشترك لتوحيد آليات العمل وتيسير إجراءات الحصول على التراخيص وتذليل أى تحديات أو معوقات.

وتابع أن الوزير اطلع على عدد من التحديات التى تواجه عمل أطباء الأسنان، فيما يخص توفير بعض الاحتياجات من المستلزمات الطبية، مؤكدًا حرصه على التنسيق مع الهيئات المعنية وشركات الأدوية الوطنية لتوفير تلك الاحتياجات.

ونوه إلى أن الاجتماع تناول مناقشة وضع أدلة استرشادية لكل تخصص بطب الأسنان وتعميم تلك الأدلة، كما أكد الجانبان أهمية توحيد آليات ومعايير الترقى لأطباء الأسنان، حيث استعرض وفد النقابة مقترح توحيد جداول اعتماد الأخصائيين والاستشاريين.

ولفت عبدالغفار إلى مناقشة أهمية تحديث قانون مزاولة مهنة طب الأسنان، ليتماشى مع الطفرة التى يشهدها هذا المجال بفروعه المختلفة، مضيفا أن الوزير أكد ترحيبه بإعداد تصور للقانون ومراجعته للتقدم به وعرضه على مجلس النواب.

حضر الاجتماع الدكتور وليد حسن رئيس الإدارة المركزية للأسنان بوزارة الصحة، ووفد النقابة الذى ضم الدكتور حسين عبد الهادى، وكيل نقابة الأسنان، والدكتور محمد علاء، الأمين العام لنقابة الأسنان، والدكتور يوسف حمزة، أمين الصندوق بنقابة الأسنان، والدكتور محمد خطاب، الأمين المساعد لنقابة الأسنان.