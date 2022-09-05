سامح شكرى: مصر لن تألو جهدا لدعم أهداف وأنشطة الأونروا

جدة - نرمين السيد - وأشار السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية إلى أن الوزير شكرى أكد استمرار دعم مصر للوكالة وما تقدمه من خدمات أساسية وضرورية للاجئين الفلسطينيين، مبرزا الجهود المصرية المتواصلة لشحذ الدعم السياسى والمادى الدولى لها.

وأضاف السفير أبو زيد، أن المفوض العام للوكالة أكد خلال اللقاء على حرصه على التنسيق اللصيق مع مصر فيما يتعلق بأنشطة الوكالة وسبل تعزيز الدعم الدولى لها كى تتمكن من أداء المهام المنوطة بها فى ظل التحديات السياسية والاقتصادية الدولية الراهنة، حيث تبادل الطرفان الرؤى والمقترحات بشأن كيفية تحقيق هذا الهدف قبيل وخلال اجتماعات مجلس وزراء الخارجية العرب المقرر انعقاده بالقاهرة غدا واجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة القادمة.

واختتم المتحدث الرسمى تصريحاته مؤكدا أن مصر لن تألو جهدا لدعم أهداف وأنشطة الأونروا، سواء على الساحة الإقليمية أو الدولية، حيث تبقى قضية اللاجئين الفلسطينيين حاضرة بكل قوة فى ضمير المجتمع الدولى إلى أن يتم تسويتها بشكل نهائى وعادل فى إطار استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى.