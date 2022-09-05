الرعاية الصحية: انضمام مجمع الأقصر الطبى الدولى ضمن مستشفيات الهيئة

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن انضمام مجمع الأقصر الطبى الدولى "مستشفى الأقصر الدولى سابقاً"، ضمن مستشفيات الهيئة كأكبر صرح طبى بمحافظة الأقصر، ليصل عدد المستشفيات التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر إلى 6 مستشفيات تقدم خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة بالمحافظة.





وأوضحت الهيئة، فى بيانها، اليوم، أن تكلفة القيمة التقديرية لتطوير "مجمع الأقصر الطبى الدولى" تخطت المليار جنيه، ليصبح المجمع واحدًا من الصروح الطبية العالمية التى تمتلكها هيئة الرعاية الصحية، والذى تم إنشاؤه طبقًا لكود تصميم المستشفيات ومعايير الجودة العالمية، والتى ترتكز على مفاهيم الجودة الشاملة، لخدمة منتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة بجنوب الصعيد.

وأشارت الهيئة، فى بيانها، أن مجمع الأقصر الطبى الدولى، على مساحة 50 ألف متر مربع يحتوى على مبنى للعيادات الخارجية يضم أكثر من 20 غرفة مجهزة للعمل كعيادات تخصصية، فى كل التخصصات الطبية المقدمة وفقًا لاحتياجات أهالى محافظة الأقصر بشكل خاص، وأهالى صعيد مصر بشكل عام، إضافة إلى عدة مبانى خدمية ملحقة بالمبنى الرئيسى.

ولفتت الهيئة إلى أن مجمع الأقصر الطبى الدولى يشتمل على المبنى الرئيسى الذى يشتمل على عدة أقسام وتشمل (الطوارئ، الحروق، الأشعة، العمليات، الولادة، الحضانات، الأورام، المعامل، المناظير، العناية المركزة، الإقامة الداخلية للمرضى، زراعة النخاع، الحالات الحرجة)، فيما يضم مجمع الأقصر الطبى الدولى مبانى ملحقة بالمبنى الرئيسى وهى (المبنى الإدارى، العيادات الخارجية، بنك الدم الإقليمى، مبنى عيادات الرمد، مبنى الغسيل الكلوى).

واستكمل البيان: "تم تشغيل مركز العيون بمجمع الأقصر الطبى الدولى (قسم عيادات الرمد) والذى يضم أكثر من 12 غرفة متخصصة ومجهزة بأحدث الأجهزة لفحص وتشخيص جميع أمراض الرمد والعيون، وجار تجهيز جناح خاص لعمليات العيون".

وأضاف البيان، مع انتهاء الأعمال الإنشائية بمجمع الأقصر الطبى الدولى فمن المقرر أن تتخطى الطاقة الاستيعابية للمجمع أكثر من 400 سرير، شاملة أسرة أقسام "الداخلى، الغسيل الكلوى، الحضانات، العمليات، العناية المركزة الكبرى والمتوسطة والصغرى، التحضير والإفاقة بعد العمليات".

ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أن المنشآت الطبية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، يبلغ عددها 59 مركزًا ووحدة طب أسرة، بالإضافة إلى 6 مستشفيات، تم تجهيزهم على أعلى مستوى لتقديم الخدمة الطبية المتميزة للمنتفعين بنظام التأمين الصحى الشامل الجديد بالمحافظة على الوجه الأكمل، فيما تخطى عدد المسجلين بمنظومة التأمين الصحى الشامل بالأقصر المليون مواطن، حتى الآن.