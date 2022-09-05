تنظيم زيارة لمتدربى البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب إلى الكلية الحربية (صور)

جدة - نرمين السيد - نظمت القوات المسلحة زيارة لوفد من متدربى البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة إلى مقر الكلية الحربية، وبدأت الزيارة بعرض فيلم تقديمى عن الكلية الحربية تناول نشأة الكلية الحربية وتطورها عبر مختلف العصور، أعقبه عرضا عسكريا أظهر مدى الانضباط الذى يتمتع به طلبة الكلية.





وألقى اللواء أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية كلمة رحب خلالها بالحضور، مؤكدا على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كل الإمكانيات لتطوير نظم الإعداد والتأهيل لبناء أجيال متعاقبة مسلحين بالعلم والمعرفة فى كل المجالات العسكرية والمدنية.



وزار الوفد متحف الكلية الحربية الذى يحتوى على العديد من اللوحات والمقتنيات التاريخية، كما قام بالمرور على حمام السباحة لمشاهدة قفزة الثقة للطلبة المتقدمين للإلتحاق بالأكاديمية العسكرية المصرية، كما تم مشاهدة مجموعة من طلبة الكلية الحربية يقدمون عرضا داخل ميادين اللياقة البدنية المطورة، عكست مدى ما إكتسبه الطلبة من مهارات رياضية وبدنية وقوة تحمل عالية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لبناء الكفاءة القتالية للفرد المقاتل القادر على تنفيذ كل المهام بشجاعة وإقدام، كما قام الوفد بزيارة مضمار الفروسية وميادين الرماية والقبة السماوية، وتفقد معرضا للأسلحة والمعدات بالأجنحة المختلفة بالكلية.

وأعرب الوفد عن عميق امتنانهم وشكرهم للقوات المسلحة لتنظيم تلك الزيارة مما أتاح الفرصة لإطلاعهم على دور الكلية وتاريخها الذى يدعو للفخر والإعتزاز دائما، تأتى الزيارة فى إطار حرص القوات المسلحة على تأكيد أواصر الود والتلاحم ومد جسور التعاون والترابط بين القيادات الشبابية ونظرائهم من طلاب الكلية الحربية.