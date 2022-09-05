نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام المخالفات المرورية برقم اللوحة في مصر 2022 من خلال موقع النيابة العامة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم الإدارة العامة للمرور بمصر خدمة استعلام المخالفات المرورية برقم اللوحة، والعديد من الخدمات الالكترونية المطورة، وذلك لرفع كفاءة الخدمات المرورية في مصر، بجانب التطور الكبير الذي تشهده الطرقات من تغيير،وانظمة مرورية متطورة، وبفضل هذه التطورات أصبح بإمكان المواطنين الاستعلام عن الخدمات المرورية وإتمامها عبر الموقع الالكتروني الخاصة بخدمات المرور المصري.

استعلام المخالفات المرورية برقم اللوحة

اصبح بإمكان المواطن استعلام المخالفات المرورية برقم اللوحة للسيارة، أو رخصة القيادة وذلك من خلال موقع النيابة العامة، والذي يوفر خدمات مرورية متنوعة، ووفر موقع النيابة العامة بوابة خدمات المرور، وهي خدمة الاستعلام عن المخالفات المسجلة على رخص التسيير، ورخص القيادة، والاطلاع على نماذج المخالفات المسجلة.

معرفة المخالفات المرورية

بعد الدخول على بوابة خدمات المرور، يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة وذلك من خلال الضغط على الاستعلامات، ثم الدخول إلى مخالفات رخص المركبات، وعند الضغط عليها تظهر صفحة جديدة لكتابة أرقام لوحة السيارة والحروف، وبالضغط على إجمالي المخالفات تظهر المخالفات المرورية للسيارة.

الاستعلام عن تفاصيل المخالفات المرورية

يمكنك استعلام المخالفات المروية برقم اللوحة، من خلال الضغط على استعلامات، واختيار مخالفات رخص القيادة، وإدخال البيانات المطلوبة، كرقم الرخصة ونوعها، والمحافظة التابع لها، ووحدة المرور التي صدرت منها الرخصة، وعند الاستعلام يمكنك تقديم التظلم أو طلب شهادة وفاء بالغرامات الشاملة لتجديد رخصة السيارة وذلك باستخدام بوابة خدمات المرور.

خدمات المرور الإلكترونية

تقدم بوابة خدمات المرور، العديد من المميزات والخدمات للسائقين حول المخالفات المرورية، وتجديد وإصدار الرخص بدون الذهاب إلى وحدات المرور، وإرسالها إلى المنازل، والعديد من المميزات الأخرى، وكذلك الاستعلام عن المخالفات المسجلة على رخص التسيير ورخص القيادة، والاطلاع على نماذج المخالفات المسجلة، وأيضاً تقديم طلبات التظلمات وشهادات الغرامات، وخدمات الدفع الإلكتروني أو الدفع عند الاستلام، وغيرها من الخدمات المرورية المميزة للتسهيل على المواطنين، بدلاً من الذهاب إلى إدارات ووحدات المرور، وذلك لتقليل التكدسات وأماكن التجمع، للحد من انتشار الفيروسات المنتشرة في هذه الفترة واتباع الاجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والأفراد.