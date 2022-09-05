المفتى يفتتح برنامجا لتدريب علماء ماليزيا على فنون الفتوى

جدة - نرمين السيد - افتتح الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، البرنامجَ التدريبى لمجموعة من علماء دار الإفتاء الماليزية، الذى يعقد فى دار الإفتاء المصرية خلال الفترة من 5 إلى 17 سبتمبر 2022، ويضم نخبة من علماء ماليزيا.





وقال المفتى: "إن العلاقة بين دار الإفتاء المصرية ونظيرتها الماليزية هى علاقة قديمة وليست وليدة اليوم ونفخر بها"، موجهًا التحية إلى الدكتور لقمان عبد الله، مفتى ماليزيا، داعيًا الله أن يحقِّق البرنامج التدريبى المستهدف منه على أكمل وجه.

وأكد المفتى أننا كمتصدرين للفتوى علينا مهمة عظيمة وحمل ثقيل ومسؤولية كبيرة، لذا وضعت دار الإفتاء المصرية عنوانًا كبيرًا تستظل به عند إصدار الفتاوى، وهو: "استقرار المجتمعات"، حيث يجب أن تؤدى الفتوى إلى استقرار المجتمع، لأن مقاصد الشريعة الإسلامية الخمسة التى أقرها العلماء لا تتحقق إلا فى ظل استقرار المجتمع، وهو ما نحرص عليه أولًا عند إصدارنا للفتاوى.

وأشار إلى أن دار الإفتاء أصدرت عام 2014م مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة من أجل مواجهة الفكر المتطرف والفتاوى الشاذة التى تثير القلاقل فى المجتمع، مضيفًا: "لاحظنا عند تتبعنا للفتاوى المتطرفة أن المتطرفين فكريًّا يستصحبون فتاوى تراثية قديمة كان لها سياقات زمانية ومكانية تخالف الواقع المعاصر الذى نعيشه الآن، والذى تغيَّر جذريًّا عن زمان صدور هذه الفتاوى التى كان من المفترض أن تظلَّ حبيسة زمانها، ولكن ننظر إلى المنهجية العلمية التى اتَّبعها العلماء عند إصدار هذه الفتاوى وَفق سياق وقتها.

وفى ختام كلمته توجَّه المفتى بخالص الدعاء إلى الله عزَّ وجلَّ أن يحقِّق هذا التدريب والنقاش العلميُّ الأثرَ الطيب والاستفادة الكاملة منه، من أجل نفع البلاد والعباد وتحقيق مقاصد الشريعة واستقرار المجتمعات.

جدير بالذكر أن دار الإفتاء المصرية تعقد برنامجًا تدريبيًّا لمجموعة من علماء دار الإفتاء المصرية، تنطلق فعالياته في الفترة من 5 إلى 17 سبتمبر الجارى، بمركز التدريب بدار الإفتاء المصرية، وذلك فى إطار العلاقات المميزة التى تجمع بين دار الإفتاء المصرية ونظيرتها الماليزية، ضمن الجهود التى تقوم بها الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم لتنمية وتطوير مؤسسات الفتوى فى العالم وطرق رقمنتها، حتى تستطيع القيام بواجباتها الدينية والوطنية فى تقديم الفتاوى الصحيحة المعبرة عن أحكام الشرع الشريف ومقاصده؛ الأمر الذى يرسِّخ السلام والأمان، ويكافح التطرف والإرهاب.