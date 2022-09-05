محافظ القاهرة يطلق مبادرة لزراعة 400 ألف شجرة مورينجا

جدة - نرمين السيد - وهذه الشجرة يزيد امتصاصها لغاز ثانى أكسيد الكربون وإنتاجها للأكسجين عن أشجار الزينة الأخرى، كما تتميز بفوائدها العلاجية للمعدة وأمراض الكلى، والعظام، والعناية بالبشرة.

جاء ذلك خلال فى ختام الندوة التى عقدتها محافظة القاهرة بمركز شباب الجزيرة للتعريف بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وشارك فيها السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة، والدكتور خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والمشرف على جائزة مصر للتميز الحكومى، وحشد كبير من الشباب.

أكد خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أهمية التوعية بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، آملًا أن يكون للقاهرة الريادة فى التعامل معها، فى إطار استعداد المحافظة بكل قطاعاتها للمؤتمر الدولى للتغيرات المناخية COP27، والمقرر عقده بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر المقبل.

وأضاف محافظ القاهرة أن مؤتمر اليوم يأتى استكمالا لجهود المحافظة فى التوعية بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، مشيرا إلى أن القاهرة عقدت أكثر من 35 لقاء ما بين ندوات ومحاضرات وورش عمل بالمناطق والأحياء والمديريات ومراكز الشباب والمكتبات، كما شملت جهود التوعية الجهات البحثية التابعة لوزارة التعليم العالى ومركز بحوث البترول، وتم توزيع بذور للأشجار المثمرة، بالإضافة إلى نشر الوعى بين المواطنين عن المبادرة من خلال إعداد مجموعة من الأفلام الوثائقية عرضت على الشاشات بالشارع مع نشر البوسترات والبانرات بكل المناطق.

وأشار المحافظ إلى أن محافظة القاهرة تهدف المشاركة فى هذه المبادرة بمشروعات رائدة متميزة فى مجال تعظيم الاستفادة من موارد الدولة واستخدام تكنولوجيا المعلومات لدعم التحول الرقمى وتمكين المرأة فى مجال مواجهة تحديات التغير المناخى، حيث تستهدف جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق وتنفيذ تلك المشروعات على أرض القاهرة.

وأضاف عبد العال أنه حرصا من الدولة المصرية على المشاركة الفعالة فى دعم قضايا التغير المناخى عالميا فقد دعا الرئيس عبد الفتاح السيسى لاستضافة الدورة الـ27 من مؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ بمدينة شرم الشيخ بهدف العمل على تبادل الرؤى العالمية بشأن قضايا المناخ وإتاحة فرصة مهمة للنظر فى آثار التغيرات المناخية على القارة الإفريقية.

وأكد محافظ القاهرة على ضرورة الاستمرار فى العمل الجاد من أجل إنجاح المبادرة والمشاركة بمشروعات تنافس فى جذب استثمارات جديدة للمحافظة، خصوصا بما تمتلكه العاصمة من كوادر وكفاءات.

ومن جانبه، ثمن السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، جهود محافظة القاهرة فى نشر التعريف بالمبادرة عبر الندوات التى تم عقدها فى كل مناطق وأحياء العاصمة، مشيرا إلى أن المبادرة تشمل كل الفئات وأن القاهرة تحتل المركز الأول حتى الآن فى عدد المشروعات المقدمة، وأن هذه المسابقة ستتيح تكوين قاعدة بيانات حول المشروعات الخضراء الذكية بكل محافظة.

وأكد السفير هشام بدر أن مؤتمر COP27 هو أكبر مؤتمر تقيمه مصر فى تاريخها يشارك فيه أكثر من 40 ألف فرد، بينهم كل قادة دول العالم لمناقشة موضوع مهم هو تغير المناخ ومحاولة إيجاد حلول له ووضع قواعد لتحمل الدول مسؤوليتها نحو هذا الأمر.

وأضاف السفير هشام بدر أنه كان لا بد من وجود مشروعات مقدمة للمؤتمر ليست من الحكومة فقط ولكن من كل المصريين حيث رأت القيادة السياسية أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية خطوة متقدمة للتوعية وعمل نقلة نوعية نحو الاقتصاد الأخضر فى منافسة يربح فيها الجميع ويفوز 18 مشروعا يتم عرضها فى مؤتمر المناخ، مشيرا إلى أن منصة تلقى المشروعات مفتوحة للجميع وخصوصا الشباب.

وأشار الدكتور خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والمشرف على جائزة مصر للتميز الحكومى، أن الحكومة المصرية نظمت المبادرة ولم تقصرها على نفسها بل دعت كل الأطراف والشركات الصغيرة والكبيرة وأى مجموعات عمل للمشاركة فيها لتحسين الأوضاع البيئية بهدف أن نكون فاعلين ونضع حلول مناسبة لها.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يفخر بالشباب ويظهر ذلك جليا فى تنظيم مصر لمنتدى شباب العالم وهو الحدث غير المسبوق على مستوى العالم مثله مثل مؤتمر المناخ الذى يعد أيضا حدثا غير مسبوق على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن مصر من أكبر 20 دولة متأثرة من التغيرات المناخية.

حضر الندوة اللواء إبراهيم عبد الهادى، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء إبراهيم عوض، السكرتير العام المساعد، والدكتور سيد حزين، مدير مديرية الشباب والرياضة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة ووممثلى الحملة الشبابية المصرية من أجل المناخ برعاية منظمة اليونيسيف، وبدأت فاعليات الندوة بتفقد محافظ القاهرة للأتوبيس المكشوف الذى أعدته محافظة القاهرة ليجوب به الشباب شوارع وميادين العاصمة للتعريف بالمبادرة.