«التنمية المحلية» تعلن حل 241 شكوى من إجمالى 255 فى قرى «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - وأضاف الوزير - فى بيان اليوم الإثنين- أن دعم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء لجهود الوزارة فى الوصول لمستهدفاتها وحل أى مشكلات أو شكاوى لأهالى القرى، كان له بالغ الأثر فى تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية وحل مشكلات الأهالى.

جاء ذلك فى تقرير تلقاه وزير التنمية المحلية، عن الموقف التنفيذى للاستجابة للشكاوى التى تلقتها مبادرة "صوتك مسموع" خلال شهر أغسطس الماضى، وتضمن التقرير أيضا موقف الشكاوى التى تم حلها فى القرى المنفذ فيها برنامج تطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" حتى الآن.

وأوضح آمنة أن أغلب الشكاوى تركزت على حاجة القرى لدعم البنية الأساسية كالصرف الصحى، أو تركيب مواسير مياه الشرب، أو رصف الطرق، أو إنشاء مدرسة أو وحدة صحية أو جمعية زراعية أو مجمع خدمات أو إحلال وتجديد منازل، إضافة إلى طلب بعض الأهالى إدراج قراهم فى المرحلة الحالية أو القادمة بمبادرة "حياة كريمة".

وأشار إلى أن موافقة رئيس مجلس الوزراء على مقترح أول هيكل تنظيمى لمستوى الوحدة المحلية القروية لتطبيقه وتعميمه على قرى "حياة كريمة" سيساعد فى تطوير آليات الإدارة المحلية وتمكينها من متابعة تشغيل وصيانة المرافق والخدمات والحفاظ على المستوى التنموى الذى ستصل إليه القرى بعد تنفيذ المبادرة الرئاسية، وهو ما يعزز الاستدامة ويحافظ على الأصول العامة ويضمن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ولفت إلى أن البرنامج التدريبى المتكامل والموسع لكافة الكوادر المحلية التى ستقوم بتشغيل مجمعات الخدمات فى قرى "حياة كريمة"، والذى تنفذه الوزارة بالتعاون مع كبرى المؤسسات العاملة فى مجال التدريب وبخبرات دولية ووزارة الاتصالات، سيسهم فى الحد من الشكاوى بصورة كبيرة فى القرى المستفيدة من المبادرة الرئاسية.

ووجه آمنة بضرورة إعطاء منظومة الشكاوى بالوزارة سواء من خلال "صوتك مسموع" أو التقدم بالشكاوى من خلال إدارة الشكاوى التقليدية، أهمية خاصة لمشكلات المواطنين فى قرى المبادرة الرئاسية من أجل تيسير الحياة عليهم وتعزيز ثقتهم ومستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة من المحليات، مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف من تفعيل منظومة الشكاوى بها القيام بمسئوليتها الاجتماعية تجاه المواطنين وحل مشاكلهم وتوفير آلية سهلة وسريعة ومتطورة لتقديم الشكاوى.

ونوه بأن صوتك مسموع تلقت 16 ألفا و421 رسالة عبر منصات التواصل المختلفة للمبادرة خلال شهر أغسطس الماضى، تضمنت 2438 شكوى، وتمت الاستجابة لـ 1983 شكوى منها بنسبة تنفيذ تصل إلى 82% ويجرى حل 455 شكوى أخرى، مشيرا إلى أن عدد الرسائل التى تلقتها مبادرة "صوتك مسموع" منذ انطلاقها بلغ 521 ألفا و317 رسالة، منها 95 ألفا و573 شكوى، تمت الاستجابة لعدد 92 ألفا و722 منها بنسبة تنفيذ 97%.

وأوضح التقرير أن الشكاوى التى تلقتها مبادرة "صوتك مسموع" خلال شهر أغسطس الماضى تنوعت ما بين شكاوى الاشغالات وبلغ عددها 1225 شكوى، ثم شكاوى القمامة التى بلغت 882 شكوى، و169 شكوى تتعلق بمخالفات البناء و82 شكوى للتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وأيضاً 17 شكوى خاصة بالفساد بالإضافة إلى 56 شكوى خاصة بمخالفة تعريفة الركوب، وتم توجيهها للجهات المختصة بالمحافـظات لاتخاذ اللازم.

وذكر آمنة أن تنوع وسائل التواصل لمبادرة صوتك مسموع أدى إلى استقبال رسائل المواطنين من كافة ربوع المحافظات، حيث تلقت خدمة الواتس آب خلال شهر أغسطس الماضى 12 ألفا و880 رسالة منها 1991 تم حلها بنسبة 83%، وتلقت صفحة الفيس بوك 3441 رسالة منها 428 شكوى، تم حل 73% منها، كما تلقت خدمة البريد الإلكترونى عدد 100 رسالة منها 19 شكوى تم حل 14 منها ويجرى حل الباقى، بالإضافة إلى خدمة الخط الساخن التى استقبلت 618 اتصالا تليفونيا، تتضمن اقتراحات المواطنين والاستفسارات عن الشكاوى المقدمة.

جدير بالذكر أنه يمكن التواصل مع فريق عمل (صوتك مسموع) من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتى تتيحها المبادرة عن طريق رقم "الواتس اب" (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك)(www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الالكترونى [email protected]