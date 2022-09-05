بتوجيهات الرئيس.. جسر برى لتقديم الدعم للأشقاء فى السودان (إنفوجراف)

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جدة - نرمين السيد - وفى ضوء ما سبق، سيرت أجهزة الدولة المصرية، جسرا بريا يحتوى على مواد غذائية وأدوية ومساعدات إنسانية وطبية، بإجمالى 90 شاحنة نقل للأشقاء فى جمهورية السودان، ضمن جسر برى متواصل مع جمهورية السودان الشقيق.
وجاء تسيير الجسر البرى بتوجيهات من الرئيس السيسى؛ للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأشقاء، وتأكيدًا لعمق العلاقات المصرية السودانية المتميزة التى تحظى بكل التقدير والاحترام لكلا الجانبين.
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