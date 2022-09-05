شكرى يستقبل رئيس الدورة 15 لمؤتمر أطراف اتفاقية المتحدة لمكافحة التصحر

جدة - نرمين السيد - استقبل سامح شكرى، وزير الخارجية، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، صباح اليوم، الإثنين، آلان ريتشارد دونواهى، رئيس الدورة 15 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.





وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكرى قدم خلال اللقاء التهنئة على استضافة كوت ديفوار الناجحة للدورة 15 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بمدينة أبيدجان فى مايو الماضى، وهى الاتفاقية التى ترتبط ارتباطاً وثيقاً باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، مرحباً بمخرجات الدورة 15 لمؤتمر الأطراف ممثلةً فى "نداء أبيدجان" الذى سيتم تناوله خلال مؤتمر COP27 المقرر انعقاده فى مصر خلال شهر نوفمبر المقبل، أخذاً فى الاعتبار كون التصحر أحد التداعيات الأكثر شدة لتغير المناخ. وأضاف السفير أبو زيد، بأن رئيس الدورة 15 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، أعرب خلال اللقاء عن حرصه على التنسيق مع الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27، وتنظيم فعاليات مشتركة تسهم فى تحقيق الأهداف المشتركة للاتفاقيتين الدوليتين، حيث ناقش الجانبان عدداً من المقترحات المطروحة فى هذا الشأن. ومن جانبه، استعرض وزير الخارجية رؤية الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 لتعزيز عمل المناخ الدولى، خصوصا فيما يتعلق بإجراءات التكيُف مع تغير المناخ وحشد تمويل المناخ وتحويل تعهدات المناخ لواقع ملموس على الأرض، مؤكداً أهمية جهود التنسيق بين اتفاقيات الأمم المتحدة لتغير المناخ ومكافحة التصحر والتنوع البيولوجى.

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