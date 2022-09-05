معهد الفلك يتابع ويرصد ظاهرة تعامد الشمس على معبد هيبس بالوادى الجديد غدا

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إن المعهد يشارك فى أعمال رصد ظاهرة تعامد الشمس بمعبد هيبس بالوادى الجديد صباح غد، الثلاثاء، بعد شروق الشمس وحتى الساعة السادسة والنصف صباحا، وتحت اشراف المنطقة الأثرية بالوادى الجديد.





وأشار القاضى، فى تصريح له اليوم، إلى أن معبد هيبس المسمى بالاسم القديم لواحة الخارجة، وتم تصوير أغلب المعبودات المصرية فى العصور القديمة والحديثة على جدران قدس الأقداس به، تتعامد عليه الشمس يومى 7 أبريل و6 سبتمبر من كل عام، حيث تصل أشعة الشمس إلى قدس الأقداس عندما تكون الزاوية الأفقية للشمس 83 درجة من اتجاه الشمال.

وأوضح أنه سيشارك فى احتفالية تنظمها المحافظة مساء اليوم، الإثنين، لتغطية هذا الحدث ورصده وتعريف الجمهور به تحت رعاية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وبحضور الدكتور عبدالعزيز طنطاوى، رئيس جامعة الوادى الجديد، و الدكتور مجدى عطية مدير المركز الاقليمى بالوادى الجديد، ومنطقة اثار الوادى الجديد، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

وأضاف أن الاحتفالية تتضمن أمسية فلكية بمقر المركز الإقليمى للمعهد بالوادى الجديد، بمدينه الخارجة، يعقبها تدريب الجمهور على رصد السماء باستخدامات التلسكوبات الفلكية التى يوفرها المعهد.

وأعرب رئيس المعهد بان تكون هذه الفعالية ضمن فعاليات مستقبلية تساهم فى تنشيط السياحة فى منطقة الوادى الجديد.

ولفت إلى أنه من بين المهام التى يتبناها المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية هى نشر الوعى العلمى الصحيح بين أطياف المجتمع المصرى، وتعريفا بإنجازات المصريين القدماء وإظهار قدراتهم الفلكية والهندسية بالاحتفال سنوياً بظاهرة التعامد على المعابد المصرية المختلفة ولتغيير مفهوم الجمهور العام من مجرد المشاهدة إلى الفهم العلمى للظاهرة وحساب أوقاتها بالبرامج الفلكية ورصدها بالأجهزة الفلكية الحديثة وإجراء محاكاة لها باستخدام الوسائل التعليمية.

وقال رئيس معهد الفلك إن براعة المصريين القدماء فى علوم الفلك لتتجلى لنا يوماً بعد يوم لتؤكد لنا أن الحضارة المصرية القديمة كانت حضارة علمية من المقام الرفيع، فلم يكتف المصرى القديم برؤية الشمس والكواكب وغيرها بل قام بحساب شروقها وغروبها وعرف مداراتها ووضع التقاويم اعتماداً عليها.

وأضاف أنه سواءً كانت هذه الإنجازات فى العلوم الفلكية لغرض دينى أو لغرض دنيوى فلقد أثبت المصرى القديم براعته فلكيا ومهندساً، لقد قاموا بتقسيم اليوم إلى أجزاء (ساعات) واستخدموا أشكالاً مختلفة من الأدوات الفلكية مثل المزولة الشمسية والساعة المائية وقاموا بتقسيم السنة إلى فصول واعتمدوا ظهور نجم الشعرى اليمانية بداية للتقويم.

وأوضح أن المصريين القدماء عرفوا كذلك الإتجاهات الأصلية ووجهوا إليها الأهرامات واحتفلوا بمناسباتهم بتوجيه معابدهم إلى اتجاهات محددة لتدخلها أشعة الشمس فى وقت محدد من العام.

وأكد أن العديد من المعابد تشهد صورا لتعامد الشمس عليها فى تواريخ محددة تتكرر سنوياً شاهدة على ما وصل إليه المصرى القديم من اتقان لعلوم الفلك والهندسة، وأشهر مثال على ذلك معبد رمسيس الثانى بمدينة أبوسمبل حيث قاموا ببنائه لتدخله أشعة الشمس من خلال ممر محسوب طوله واتجاهه وارتفاع مدخله بدقة متناهية حيث تدخله الشمس فى يومين من العام فى 21 فبراير و21 أكتوبر عندما تكون الزاوية الأفقية للشمس 102 درجة من اتجاه الشمال وهذين اليومين تغيرا إلى 22 فبراير و22 أكتوبر بعد نقل المعبد بأيدى المصريين وبالتعاون مع منظمة اليونسكو فى عام 1968م.