الحكومة تنفى رفض صادرات زراعية مصرية لمخالفتها الشروط الصحية

جدة - نرمين السيد - وأوضح المركز الإعلامى -فى بيان اليوم الاثنين- أنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفض استقبال شحنات المنتجات الزراعية المصرية المصدرة للخارج نتيجة مخالفتها لشروط ومعايير السلامة الصحية.

وشددت الوزارة على جودة وسلامة كافة المنتجات الزراعية المصرية المُصدرة للخارج، ومطابقتها للاشتراطات الحجرية والمعايير الدولية لجودة الصادرات، حيث تخضع للفحص والرقابة من قبل الحجر الزراعى المصرى، من خلال سحب عينات منها وتحليلها بالمعمل المركزى لمتبقيات المبيدات للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات المتبعة عالمياً.

ونوهت بأنه يجرى حالياً التوسع فى تنفيذ المنظومة الجديدة لتتبع الصادرات الزراعية، والتى تعتمد على تكويد المحاصيل الزراعية، وتتضمن الالتزام بكافة اشتراطات الدول المستوردة وتطبيق المعايير الدولية للصحة النباتية، بما يسهم فى زيادة حجم الصادرات المصرية.

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