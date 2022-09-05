وزير التعليم العالى يبحث إنشاء فرع لجامعة كوين مارجريت بالعاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - عقد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مساء أمس الأحد، اجتماعا مع وفد جامعة كوين مارجريت البريطانية، لبحث إنشاء فرع للجامعة بالعاصمة الإدارية الجديدة.





وأكد الوزير عمق العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا، مثمنا زيادة التعاون بين البلدين فى مجال التعليم الجامعى، مؤكدا ضرورة تبادل الخبرات العلمية بين الجامعات المصرية والبريطانية لتعزيز الخبرات بين الجانبين.

وأشار الوزير إلى أن مصر تتميز بتنوع الجامعات وتضم جامعات حكومية وخاصة وأهلية وأفرع الجامعات الأجنبية بالإضافة إلى المعاهد والأكاديميات، مشيرا إلى اهتمام الدولة المصرية بملف إنشاء أفرع للجامعات الأجنبية المرموقة دوليا فى مصر.

وأوضح الوزير أن الهدف من إنشاء أفرع للجامعات الأجنبية فى مصر هو تطوير نوعية التعليم مع الاستفادة من الخبرات الأجنبية وتبادل العلوم والمعرفة وتقليل فرص اغتراب أبنائنا الطلاب فى الخارج، خاصة مع منحهم فرصة الحصول على تعليم أجنبى والحصول أيضا على شهادات دولية من الجامعة الأم، وكذلك المساهمة فى جذب الطلاب الوافدين من الدول المحيطة للاستفادة من توافر فرص للتعليم الأجنبى من خلال هذه الفروع بمصر.

وأضاف د. حلمى الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والقائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الأهلية، أنه تم بدء الدراسة فى 4 جامعات أهلية (الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة)، وسيتم بدء الدراسة فى 12 جامعة أهلية منبثقة عن الجامعات الحكومية بداية من العام الدراسى الجديد، وسيتم طرح برامج دراسية حديثة لتأهيل الطلاب للمنافسة فى سوق العمل المستقبلى، مشيرا إلى عقد الجامعات الأهلية العديد من بروتوكولات التعاون مع الجامعات الدولية العريقة لمنح شهادات مزدوجة.

وأشار د. محمد الشرقاوى معاون الوزير للتمويل والاستثمار، إلى أهمية تعزيز أوجه التعاون الأكاديمى المشترك وزيادة فرص الاستثمار فى مجال التعليم العالى بمصر، مؤكدا على اهتمام الوزارة بتعزيز الشراكات والتعاون العلمى والأكاديمى وزيادة برامج التبادل الطلابى ودعم شراكات التعليم العالى الحالية بين مصر والمملكة المتحدة.

وأكد وفد جامعة كوين مارجريت البريطانية على ترحيبهم بالتعاون مع وزارة التعليم العالى فى إنشاء فرع للجامعة فى مصر، وأشادوا بالطفرة الكبيرة التى شهدتها مصر على مستوى التعليم العالى والبحث العلمى خلال السنوات الماضية، والذين كان دافعا مهما لفكرة إنشاء فرع للجامعة فى مصر الى أصبحت تتميز بتنوع الجامعات ودعم الشراكات مع الجامعات الدولية.

وأشار الوفد إلى أن فرع جامعة كوين مارجريت سيمنح شهادات دولية فى مرحلة البكالوريوس والماجستير، كما سيتم طرح برامج دراسية حديثة ومتميزة تلبى احتياجات سوق العمل الدولى وتتوافق مع وظائف المستقبل، وسيكون فرع الجامعة داعما لتقديم تعليم أجنبى يناظر المحتوى العلمى الذى يتم تقديمه فى الجامعة الأم، وذلك من خلال الاستعانة بالكوادر من أعضاء هيئة التدريس من خلال صقل خبراتهم ومهاراتهم لتقديم تجربة تعليمية متميزة.

حضر اللقاء من جانب جامعة كوين مارجريت البريطانية، د. ريتشارد بات نائب رئيس الجامعة للشئون الدولية، ود. ديفيد ستيفنسون عميد كلية الآداب والعلوم الاجتماعية والإدارة بالجامعة، ود. تيريزا كرونين مدير الشراكة الدولية والمسئول الدولى لكلية الآداب والعلوم الاجتماعية والإدارة بالجامعة.