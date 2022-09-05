وزير التنمية المحلية يتابع جهود ”صوتك مسموع” فى حل مشكلات قرى المبادرة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 سبتمبر 2022 12:32 مساءً - *حل241 شكوى من إجمالى 255 شكوى بقرى المبادرة الرئاسية*

*"صوتك مسموع " هى الاقرب للمواطنين للاستجابة لشكواهم و تحقيق رضا المواطنين عن تقديم الخدمات*

في ضوء جهود وزارة التنمية المحلية لحل شكاوى المواطنين بالمحافظات والعمل على تذليل المعوقات وتحسين الخدمات و تحقيق رضا المواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ...

تلقي اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية تقريراً عن الموقف التنفيذى للاستجابة للشكاوي التي تلقتها مبادرة "صوتك مسموع" خلال شهر أغسطس الماضى ، و يتضمن التقرير أيضا موقف الشكاوى التى تم حلها فى القرى المنفذ فيها برنامج تطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" حتى الآن .

و أشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم تخصيص "صوتك مسموع" كآلية متخصصة بالوزارة لتلقي وتسجيل ومتابعة شكاوى المواطنين بقري "حياة كريمة" ، موضحا أنه يتم التنسيق مع جميع آليات تلقى الشكاوى الأخرى من كافة مصادرها سواء بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة أو آليات الشكاوى المحلية الأخرى ، بحيث يتم تسريع وحوكمة منظومة الشكاوى وتحسين معدلات الاستجابة لها وتعزيز الثقة بين المواطنين والإدارة المحلية.

وأكد اللواء هشام آمنه أن الوزارة والمحافظات نجحت في حل 241 شكوى من اجمالى 255 شكوى فى القرى المنفذ بها حياة كريمة ، و جارى حل الشكاوى المتبقية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ، لافتا إلى أن دعم د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لجهود الوزارة في الوصول لمستهدفاتها و حل أى مشكلات أو شكاوى لأهالى القرى ، كان له بالغ الأثر في تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية وحل مشكلات الأهالى .

و أوضح اللواء هشام آمنة ان التقرير كشف ان أغلب الشكاوى تركزت على حاجة القرى لدعم البنية الأساسية كالصرف الصحى ، أو تركيب مواسير مياه الشرب ، أو رصف الطرق ، أو انشاء مدرسة أو وحدة صحية أو جمعية زراعية أو مجمع خدمات أو إحلال و تجديد منازل ، اضافة الى طلب بعض الأهالي ادراج قراهم فى المرحلة الحالية أو القادمة بمبادرة "حياة كريمة".

و أشار وزير التنمية المحلية الى أن موافقة رئيس مجلس الوزراء على مقترح أول هيكل تنظيمي لمستوي الوحدة المحلية القروية لتطبيقه وتعميمه على قري "حياة كريمة " سيساعد فى تطوير آليات الإدارة المحلية وتمكينها من متابعة تشغيل وصيانة المرافق والخدمات والحفاظ على المستوي التنموي الذي ستصل إليه القري بعد تنفيذ المبادرة الرئاسية ، وهو ما يعزز الاستدامة ويحافظ على الاصول العامة ويضمن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، كما يساهم البرنامج التدريبى المتكامل والموسع لكافة الكوادر المحلية التى ستقوم بتشغيل مجمعات الخدمات فى قرى "حياة كريمة" ، و الذى تنفذه الوزارة بالتعاون مع كبري المؤسسات العاملة في مجال التدريب وبخبرات دولية ووزارة الاتصالات ، فى الحد من الشكاوى بصورة كبيرة فى القرى المستفيدة من المبادرةالرئاسية.

ووجه اللواء هشام آمنه بضرورة إعطاء منظومة الشكاوى بالوزارة سواء من خلال "صوتك مسموع" أو التقدم بالشكاوى من خلال ادارة الشكاوى التقليدية ، أهمية خاصة لمشكلات المواطنين فى قرى المبادرة الرئاسية من أجل تيسير الحياة عليهم وتعزيز ثقتهم ومستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة من المحليات ، مشيراً إلى ان الوزارة تستهدف من تفعيل منظومة الشكاوى بها القيام بمسئوليتها الاجتماعية تجاه المواطنين وحل مشاكلهم وتوفير آلية سهلة وسريعة ومتطورة لتقديم الشكاوى .

وأضاف اللواء هشام آمنة ان الوزارة تسعى دائماً إلى تطوير أدائها باستمرار بما يحقق رضا المواطنين ، موضحاً أن آراء وملاحظات المواطنين تمثل مرجعية معتمدة تسهم في تحسين أداء الوزارة وضمان أعلى درجات الجودة في تقديم خدماتها ، مشيرا إلي أن ارتفاع نسبة حل الشكاوى المقدمة الى الوزارة تعكس زيادة ثقة المواطنين في سرعة التفاعل من الوزارة لحل المشكلات ، كما تقوم الوزارة ببناء قاعدة بيانات لشكاوى المواطنين لاستخدامها في التخطيط من أجل التنمية ، ورصد وتحليل الشكاوى المتكررة ومعدل الاستجابة لحلها من قبل المسئولين بالإدارات المحلية بالمحافظات .

و تابع اللواء هشام آمنة ، أن صوتك مسموع تلقت 16 ألفا و 421 رسالة عبر منصات التواصل المختلفة للمبادرة خلال شهر أغسطس الماضى ، تضمنت 2438 شكوى ، و تمت الاستجابة ل 1983 شكوى منها بنسبة تنفيذ تصل إلى 82% وجارى حل 455 شكوى أخرى ، مشيرا إلى أن عدد الرسائل التى تلقتها مبادرة "صوتك مسموع" منذ انطلاقها بلغ 521 ألفا و317 رسالة ، منها 95 ألفا و 573 شكوى ، تمت الاستجابة لعدد 92 ألفا و 722 منها بنسبة تنفيذ 97% .

و أوضح التقرير ان الشكاوي التي تلقتها مبادرة "صوتك مسموع" خلال شهر أغسطس الماضى تنوعت ما بين شكاوى الإشغالات وبلغ عددها 1225 شكوي ، ثم شكاوى القمامة التى بلغت 882 شكوي ، و169 شكوى تتعلق بمخالفات البناء و 82 شكوي للتعديات على الأراضى الزراعية

وأملاك الدولة ، وايضاً 17 شكوى خاصة بالفساد بالإضافة إلى 56 شكوى خاصة بمخالفة تعريفة الركوب ، وتم توجــــــــيهها للجـــــــهات المختصة بالمحافـــــــــــظات لاتخـــــــــاذ اللازم .

وأكد اللواء هشام آمنة ان تنوع وسائل التواصل لمبادرة صوتك مسموع أدى إلى استقبال رسائل المواطنين من كافة ربوع المحافظات ، حيث تلقت خدمة الواتس آب خلال شهر أغسطس الماضى 12 ألفا و 880 رسالة منها 1991 تم حلها بنسبة 83% ، وتلقت صفحة الفيس بوك 3441 رسالة منها 428 شكوى ، تم حل 73% منها ، كما تلقت خدمة البريد الالكترونى عدد 100 رسالة منها 19 شكوى تم حل 14منها و جارى حل الباقى ، بالإضافة الى خدمة الخط الساخن التى استقبلت 618 اتصالا تليفونيا ، تتضمن اقتراحات المواطنين والاستفسارات عن الشكاوى المقدمة.

جدير بالذكر أنه يمكن التواصل مع فريق عمل صوتك مسموع من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتى تتيحها المبادرة عن طريق رقم " الواتس اب" (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى(فيسبوك)(www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الالكترونى [email protected]