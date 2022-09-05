هيئة الدواء المصرية: مد مهلة التسجيل للدفعة الثالثة من مبادرة ”معاً نحو...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 سبتمبر 2022 12:32 مساءً - أعلنت هيئة الدواء المصرية، عن مد مهلة التسجيل للدفعة الثالثة من مبادرة الرعاية الصيدلية لليقظة الدوائية بالصيدليات "معاً نحو دواء آمن" حتى ١٥ سبتمبر الجاري، وذلك بناء على طلب الراغبين في التقدم للتسجيل بالمبادرة.

وتستهدف المبادرة الصيدليات العامة والصيدليات الخارجية بالمستشفيات، حيث تهدف إلى تعزيز تطبيق أنشطة اليقظة الصيدلية بالصيدليات العامة من أجل توفير دواء آمن وفعال مما يضمن سلامة المريض المصري، كما تقدم الهيئة متابعة مستمرة للصيدليات المشاركة مع فريق اليقظة الدوائية بهيئة الدواء المصرية.

وقالت الهيئة، إنه يمكن لأي #صيدلي سواء يمتلك أو يعمل بإحدى الصيدليات، أو بالصيدليات الخارجية لأي مستشفى؛ التسجيل بمبادرة #هيئة_الدواء_المصرية المجانية "معاً نحو دواء آمن"، عبر الرابط التالي

https://cutt.ly/PAmZXib.

وأضافت الهيئة، أنه يمكن من خلال الفيديو التالي

معرفة مزيد من التفاصيل عن المبادرة، كما يمكن تحميل الكتيب التعريفي الخاص بالمبادرة من خلال الضغط على الرابط التالي:

https://bit.ly/3tNXOQ2