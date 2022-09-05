وزيرة الهجرة تلتقي سفير مصر في أوكرانيا لبحث أوضاع الجالية المصرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 سبتمبر 2022 12:32 مساءً - السفيرة سها جندي: سفارتنا بأوكرانيا لعبت دورا محوريا في الحفاظ على الجالية المصرية

السفير أيمن الجمل: مستمرون في التعاون مع وزارة الهجرة لتوفيق أوضاع طلابنا الدارسين بأوكرانيا

استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفير أيمن الجمال سفير مصر في أوكرانيا، لبحث أوضاع الجالية المصرية في أوكرانيا في ظل تطورات الأوضاع، وكذلك التنسيق والتعاون لتلبية احتياجات الجالية والطلبة المصريين الدارسين بأوكرانيا.

من جانبها، رحبت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بالسفير أيمن الجمال سفير مصر في أوكرانيا، معربة عن تقديرها الشديد لدور وزارة الخارجية والسفارة المصرية في كييف تجاه الجالية المصرية خلال الفترة الماضية، منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، واستمرار السفارة في أداء دورها المحوري في الحفاظ على الجالية المصرية المتبقية في أوكرانيا حتى الآن، فضلًا عن التعاون في إيجاد حلول لأوضاع الطلبة المصريين الدارسين هناك.

وأضافت وزيرة الهجرة أننا سنسعى خلال الفترة المقبلة لمزيد من التعاون والتنسيق مع السفارة المصرية في أوكرانيا بما يحقق تلبية احتياجات الجالية المصرية هناك في ظل الوضع الراهن، واستكمال العمل على حصر والتعامل مع أوضاع الطلبة المصريين الدارسين هناك، بما يحافظ على حقوقهم كافة، وقد شهدت الفترة السابقة نجاح الدولة المصرية في إعادة نحو 1270 طالب عبر الجسر الجوي، وتم التعامل بشكل مباشر لتوفيق أوضاعهم الدراسية.

من جانبه هنأ السفير ايمن الجمل سفير مصر في أوكرانيا، السفيرة سها جندي، لتوليها حقيبة وزارة الهجرة، متمنيا لها وافر التوفيق خلال الفترة المقبلة، لصالح خدمة المواطنين المصريين بالخارج، وأكد سفير مصر في أوكرانيا على ضرورة استكمال وتنسيق الجهود مع وزارة الهجرة، لتلبية احتياجات الجالية، وذلك توفيق أوضاع الطلبة المصريين الدارسين بأوكرانيا في ظل هذه الظروف.