أخبار مصرية

بتوجيهات من الرئيس السيسى.. تسيير جسر بري من مساعدات إنسانية وطبية للأشقاء في السودان

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 سبتمبر 2022 11:30 صباحاً - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتقديم كل سبل الدعم الممكنة الى الشعب السوداني الشقيق، في ظل تداعيات أزمة السيول التي اجتاحت عدد من المناطق في جمهورية السودان.

 

وفي ضوء ما سبق قامت أجهزة الدولة المصرية بتسيير جسر بري يحتوى على مواد غذائية وأدوية ومساعدات انسانية وطبية باجمالي 90 شاحنة نقل للأشقاء في جمهورية السودان، ضمن جسر بري متواصل مع جمهورية السودان الشقيق.

 

وجاء تسيير الجسر البرى بتوجيهات من الرئيس السيسى، للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأشقاء، وتأكيدًا على عمق العلاقات المصرية السودانية المتميزة التي تحظى بكل التقدير والاحترام لكلا الجانبين.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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