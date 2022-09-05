مصر ترحب بتعيين الممثل الخاص الجديد لأمين عام الأمم المتحدة إلى ليبيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 سبتمبر 2022 11:29 صباحاً - ترحب جمهورية مصر العربية بتعيين السيد "عبد الله باتيلي" الممثل الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، متمنيةً له النجاح في مهمته والتمكن من تحقيق اختراق لحلحلة التحديات التي تواجهها ليبيا الشقيقة تأسيساً على قرارات مجلس الأمن والمرجعيات الدولية ذات الصلة.

وتجدد جمهورية مصر العربية بهذه المناسبة تأكيدها على دعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي ليبي ليبي يُفضي إلى إنهاء الأزمة السياسية، وصولاً إلى عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا في مدى زمني محدد بما يحفظ لليبيا استقرارها وأمنها ووحدة وسلامة أراضيها، مع ضرورة التمسك بالأطر الشرعية المتصلة بحل الأزمة وجهود الأمم المتحدة في هذا الصدد.

هذا، وتعرب مصر عن كامل استعدادها للعمل مع الممثل الخاص الجديد إلى ليبيا ودعمه من أجل قيادة الجهود الدولية نحو حل الأزمة في ليبيا وفقاً لإرادة ليبية خالصة تحقق تطلعات الشعب الليبي الشقيق.