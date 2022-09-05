مصر ترحب بتعيين الممثل الخاص الجديد لأمين عام الأمم المتحدة إلى ليبيا

جدة - نرمين السيد - رحبت مصر بتعيين عبد الله باتيلى الممثل الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، متمنية له النجاح فى مهمته والتمكن من تحقيق اختراق لحلحلة التحديات التى تواجهها ليبيا الشقيقة تأسيسا على قرارات مجلس الأمن والمرجعيات الدولية ذات الصلة.





وأكد وزارة الخارجية فى بيان اليوم الإثنين على صفحتها الرسمية أن مصر تجدد بهذه المناسبة دعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسى ليبى ليبى يفضى إلى إنهاء الأزمة السياسية، وصولا إلى عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن فى أقرب وقت، وخروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا فى مدى زمنى محدد بما يحفظ لليبيا استقرارها وأمنها ووحدة وسلامة أراضيها، مع ضرورة التمسك بالأطر الشرعية المتصلة بحل الأزمة وجهود الأمم المتحدة فى هذا الصدد. وأعربت مصر عن كامل استعدادها للعمل مع الممثل الخاص الجديد إلى ليبيا ودعمه من أجل قيادة الجهود الدولية نحو حل الأزمة فى ليبيا وفقا لإرادة ليبية خالصة تحقق تطلعات الشعب الليبى الشقيق.

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