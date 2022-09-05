عاجل- وظائف طبية فى الإمارات.. بيان من القوى العاملة

جدة - نرمين السيد - وكانت الوزارة، تلقت تقريرا من مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بالإمارات، باحتياج إحدى المؤسسات الطبية لعدد من الخبرات المصرية فى المجال الطبى.

وأشار التقرير، إلى أن التخصصات المطلوبة هى: طبيبة جراحة تجميلية، وطبيبة تخدير، مساعد طبيب تخدير، طبيب عناية مشدد، طبيبة أشعة، 2 فنى أشعة من الذكور وفنى أشعة (أنثى)، 2 طبيبة مخبر، 3 فنى مختبر 2 من الذكور وواحدة من الإناث، فضلا عن 10 ممرضات، 2 صيدلى من الذكور، وواحدة من الإناث.

ولفت إلى أن المؤسسات الطبية فى الإمارات تطلب أيضا: مدير مالى من الإناث، مساعد مدير مالى وأمين صندوق، أمين مستودع، خبرة لا تقل عن خمس سنوات عمل فى المجال الطبى، فضلا عن: مهندس معدات طبية، مساعد مهندس معدات طبية، مهندس معلومات تقنية، مساعد مهندس معلومات تقنية..وكذلك: 4 موظفات استقبال، 2 موظفات علاقات مرضى، 4 موظفين تسويق الكترونى (2 من الإناث و2 من الذكور)، 4 موظفات سنترال، 2 مسؤول سجلات طبية من الإناث، مسئول تأمين طبى من الإناث، بخبرة لا تقل عن خمس سنوات بالمجال الطبى، وخبير قانونى ومحامى

ونوهت الوزارة بأن الطلبات تقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل بالخارج، بديوان عام وزارة القوى العاملة" 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة"، خلال الفترة المشار إليها من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهرا، وترفق بالطلبات نموذج من السيرة الذاتية، وشهادة المؤهل، وشهادة الخبرة، وصور جواز السفر سارى، مشيرة إلى أنه لن تقبل أى طلبات غير مستوفية للشروط المطلوبة، ومن المقرر أن تجرى المقابلات عن طريق تطبيق زووم، ويحدد الراتب بعد المقابلة.