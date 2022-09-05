وزير القوى العاملة يوجه بإنهاء عقبات صرف مستحقات المصريين فى العراق

جدة - نرمين السيد - استقبل وزير القوى العاملة، حسن شحاته، فى مكتبه بالديوان العام للوزارة، مدير بنك الرافدين بالقاهرة، وميض علاء رسول، ومحمد لطفى المراغى، نائب مدير البنك، بحضور أمال عبد الموجود، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، لبحث ملف المعاشات التقاعدية للمستحقين ممن سبق لهم العمل بالقطاعين الحكومى والخاص بدولة العراق.





وشدد الوزير -بحسب بيان اليوم الاثنين- على أهمية تسهيل إجراءات توثيق شهادات الحياة الخاصة بالمتقاعدين، حتى يستكمل صرف مستحقاتهم، منوها بأن الوزارة بالتنسيق مع مكتب التمثيل العمالى التابع لها بالسفارة المصرية بدولة العراق، تضع هذا الملف ضمن أولوياتها لحصول المستحقين على كافة حقوقهم.

وأشار الوزير، إلى أن لقائه منذ أيام، بعدد من ممثلى أصحاب المعاشات التقاعدية، بعد توليه مهام الوزارة مباشرة، حيث جرت مناقشة بعض المعوقات التى تواجههم أمام صرف مستحقاتهم، وأنه وجه الإدارة المختصة بالوزارة التواصل مع مكتب التمثيل العمالى بالعراق، لإنهاء العقبات كافة أمام توثيق شهادات الحياة للعام 2022 لمستحقى المعاشات أو ورثتهم.

ومن ناحيته، أشار مدير بنك الرافدين بالقاهرة، وميض علاء رسول، إلى أن البنك يقدم التسهيلات كافة لصرف المستحقات، بالتعاون مع الهيئات المختصة فى العراق، موضحا أنه سيجرى قريبا عقد اجتماع مع جهات معنية بالملف بالعراق لبحث آليات صرف المستحقات كافة.