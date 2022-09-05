عاجل- الرئيس السيسى يوجه بتسيير جسر برى لتقديم الدعم للأشقاء فى السودان

جدة - نرمين السيد - وفى ضوء ما سبق، قامت أجهزة الدولة المصرية بتسيير جسر برى يحتوى على مواد غذائية وأدوية ومساعدات انسانية وطبية بإجمالى 90 شاحنة نقل للأشقاء فى جمهورية السودان، ضمن جسر برى متواصل مع جمهورية السودان الشقيق.

وجاء تسيير الجسر البرى بتوجيهات من الرئيس السيسى، للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأشقاء، وتأكيدًا على عمق العلاقات المصرية السودانية المتميزة التي تحظى بكل التقدير والاحترام لكلا الجانبين.