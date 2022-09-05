مدينة الأبحاث العلمية تنظم دورة تدريبية لأساسيات خصائص جودة المياه الساحلية

جدة - نرمين السيد - تلقى د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرا من د. منى عبداللطيف مدير مدينة الأبحاث العلمية ببرج العرب، حول تنظيم معهد بحوث البيئة والمواد الطبيعية بالمدينة بالتعاون مع كلية تكنولوجيا المصايد والاستزراع المائى بالأكاديمية العربية للعلوم، دورة تدريبية تحت عنوان (مبادئ خصائص جودة المياه الساحلية الملوثة وغير الملوثة)، بمشاركة عدد من طلاب الأكاديمية.





وأشار التقرير إلى أن تنظيم الدورة يأتى انطلاقا من دور المدينة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة، واستمرارا للتعاون المشترك بين المدينة والجامعات المصرية. وأكدت د. منى عبداللطيف على أن أبواب مدينة الأبحاث العلمية وكل وحداتها البحثية ومرافقها العلمية والخدمية مفتوحة لنشر أنشطة الإنتاج العلمى لخدمة المجتمع، ودعم طلبة الكليات، من خلال الاستفادة بمعاهدها البحثية وخبرات السادة أعضاء هيئة البحوث، مضيفة أن الدورة تضمنت محاضرات نظرية وتجارب عملية داخل معامل المدينة، بالإضافة إلى جولة فى بحر أبى قير، لتجميع عينات للدراسة تحت إشراف السادة أعضاء هيئة البحوث بالمدينة، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية. وأشارت مدير المدينة إلى أهمية التركيز على التدريب العملى فى معامل المدينة المختلفة، وقيام الطلاب بإجراء التجارب بأنفسهم، واستخدام أجهزة علمية حديثة؛ لإعداد وتأهيل جيل جديد من شباب الباحثين المتميزين القادرين على قيادة مسيرة العلم والبحث والتنمية، وحل مشكلات المجتمع، لافتة إلى أن التدريب تضمن تعليم الطلاب وتدريس الطرق العلمية السليمة، للحصول على عينات المياه الشاطئية البحرية وكيفية حفظها، وإجراء التحليلات اللازمة؛ للوقوف على حالتها من حيث التلوث من عدمه.

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