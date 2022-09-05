وجبة متكاملة.. وزير الصحة يبحث سبل الارتقاء ببرنامج التغذية المدرسية

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أمس الأحد، برافين أجراوال، الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمى للأمم المتحدة بمصر، وروسيلا فانالى، نائب مدير البرنامج فى مصر، بمقر ديوان عام الوزارة، لبحث وتعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانبين.





استهل الوزير الاجتماع بتوجيه الشكر لبرنامج الأغذية العالمى، على المجهودات الدائمة لدعم تحسين برامج التغذية الصحية فى مصر، مؤكداً تطلعه لتوسيع آفاق التعاون، من خلال تطوير البرامج القائمة واستحداث برامج جديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء شهد بحث العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، ومن بينها دعم المبادرات الرئاسية التى تستهدف دعم الصحة العامة للمواطنين، حيث ناقش الجانبان سبل التعاون ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن السمنة والأنيميا والتقزم لطلاب المدارس، من خلال توعية الطلاب والمدرسين وأولياء الأمور بسبل التغذية الصحيحة، فضلاً عن تقديم وجبات غذائية متوازنة تدعم صحة الطلاب.

وأشار عبدالغفار إلى أن الاجتماع تناول مناقشة دعم برنامج الأغذية العالمى فى مواجهة نقص المغذيات الدقيقة (الجوع الخفى)، من خلال دعم عملية استيراد المغذيات التى تساهم فى حل مشكلات سوء التغذية لدى الأطفال.

وأضاف عبدالغفار أنه تمت مناقشة البرامج المستقبلية المشتركة التى سيتم تنفيذها ضمن خطة خماسية فى الفترة من 2023 إلى 2027، والتى تستهدف الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين وضمان حمايتهم من الإصابة بالأمراض، من خلال الاهتمام بجودة الغذاء المقدم لهم، وتوفير التوعية اللازمة حول التغذية الصحيحة.

وأوضح أن الاجتماع ناقش سبل الارتقاء ببرنامج التغذية المدرسية، والذى يتسهدف مدارس القرى المصرية المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لضمان تقديم الوجبات الغذائية المتكاملة المدعمة بالحديد والفيتامينات، فضلاً عن تدريب الكوادر من العاملين فى مجال التغذية المدرسية، وتقديم المشورة لأولياء الأمور وتوعيتهم، فيما يخص التغذية السليمة للأطفال.

ومن جانبه، وجه برافين أجراوال، ممثل برنامج الأغذية العالمى، الشكر للدكتور خالد عبدالغفار، على مجهوداته الدائمة للارتقاء بالقطاع الصحى فى مصر، والوصول إلى دولة خالية من الأمراض، مؤكداً تقديم كل أوجه الدعم لمصر، بما يضمن الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وخصوصا الأطفال.

حضر الاجتماع الدكتور محمد حسانى، مساعد وزير الصحة لشؤون مبادرات الصحة العامة، والدكتور وائل عبدالرازق، رئيس قطاع الرعاية الأساسية والتمريض، والدكتورة سوزان الزناتى، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية بوزارة الصحة، والدكتورة جيهان فؤاد، مدير المعهد القومى للتغذية.