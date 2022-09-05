انت الان تتابع خبر عاجل وبالأسماء -إصابة أكثر من 5 أشخاص في حادث انقلاب بـ”الأقصر” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم، إثر حادث انقلاب وقع صباح اليوم، الأثنين، سيارة أجرة فى ترعة النواصر عقب اصطدامها فى دراجتين بخاريتين على طريق كوبرى الفارسية بمدينة إسنا في نطاق محافظة الأقصر.

من جانبها قامت قوات الحماية المدنية التابعة الأقصر بالدفع بمجموعة من سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية،, كما تم الدفع بسيارات مطافي لإخماد للنيران الناتجة عن هذا الحادث.

وأنتقل ضباط والقيادات الأمنية بالمحافظة، إلي مكان الواقعة بعدما تلقوا إخطار بذلك للوقوف علي أخر التطورات الناتجة عن الحادث والكشف عن ملابسات الحادث وذلك للاطمئنان على صحة وسلامة المواطنين وفتح الطريق أمام حركة مرور السيارات بالتنسيق مع مسؤولين في المركز عن طريق أوناش المرور.

وأشار التقرير الطبي إلي إصابة من “جرجس. ع. ش” مقيم بكومير، و”مينا. م. ص”، و”انطونيوس. ن. ع” مقيمين بعزبة صقر، جميعهم مصابون بكدمات وسحجات وجروح واشتباه ارتجاج ونزيف في المخ.