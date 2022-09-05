انت الان تتابع خبر هيئة الأرصاد عن طقس اليوم الأثنين 5 سبتمبر 2022: ارتفاع في درجات الحرارة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - توقعت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار ارتفاع درجات الحرارة على الكثير من مناطق الجمهورية اليوم الأثنين الموافق سبتمبر، مشيرة إلي أنه سوف يكون هناك شبورة مائية في ساعات الصباح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وأشارت هيئة الأرصاد أنه سوف يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد في ساعا النهار على أن يكون معتدل رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد في ساعات الليل.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 4 سبتمبر 2022:

1- القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة.

2- الإسكندرية العظمى 33 درجة والصغرى 25 درجة

3- مطروح العظمى 33 درجة والصغرى 24 درجة.

4- سوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة.

5- قنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة.

6- أسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.