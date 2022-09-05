انت الان تتابع خبر عاجل – الإسكان الاجتماعي يكشف النقاب بخصوص صرح شقق سكنية جديد بمشروع سكن لكل المصريين والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حسم المهندسة مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى، حقيقة ما يجري تداوله على صفحات السوشيال ميديا وموقع التواصل الاجتماعي حول قيام الطندوق بطرح وحدات سكينة في عدد من المدن الجديدة ضمن مشروع سكن لكل المصريين

وأكد عبدالحميد في مداخلة هاتفية عبر برنامج حضرة المواطن، المذاع على قناة الحدث له خلال الساعات الماضية، هذا المنشورات كاذبة وليس لها أي أساس على أرض الواقع، موضحة أن هناك الكثير من الإعلانات المزيفة والغير صحيح التي يتم نشرها والتي تتحدث عن قيام الصندوق بإعلان عن وحدات سكنية ضمن مشروع سكن لكل المصريين.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى أن الصندوق يقوم بإصدار بيان صحفي للإعلان عن طرح وحدات سكنية للحجز أمام المواطنين، مطالبة فئات الشعب المختلفة بتوخي الحذر من هذه الإعلانات.