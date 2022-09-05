انت الان تتابع خبر عاجل – التعليم العالي تعلن عن قرا السعد لطلاب الدبلومات الفنية : تخصيص 10% لكم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور محمد أمين عاشور عن قرار هام خلال الساعات الماضية بشأن عملية التحاق طلاب الدبلومات الفنية إلي الجامعات خلال العام الدارسي الجديد الذي سوف ينطلق في 1 أكتوبر القادم.

وأكد الدكتور سيد عطا، المشرف العام على مكتب التنسيق، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المجلس الأعلي للجامعات قام بتخصيص 10% من دخول الكليات التي تتوافق مع المؤهلات العلمية لطلاب الدبلومات الفنية، مشيراً أن الهدف من هذا القرار هو تشجيع الطلاب.

وأضاف عطا، الوزارة قامت بافتتاح سبع جامعات تكنولوجية جديدة هذا العام وفيها تخصصات مطلوبة للعمل في الكثير من المناطق داخل أنحاء جمهورية مصر العربية وذلك للتسهيل والتيسير على الطلاب.