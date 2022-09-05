انت الان تتابع خبر صدر القرار النهائي – التضامن تعلن عن صرف أكثر من 2000 جنيه لأصحاب المعاشات قبل نهاية الشهر الجاري والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أنه اليوم الأثنين الموافق 5 سبتمبر سوف تبدأ عملية صرف معاشات الشهر الحالي للشريحة الثالثة من أصحاب المعاشات والتي تضم مليون و700 ألف قائم بالصرف ومستفيد من جميع أنحاء الجمهورية.

وأوضحت التضامن أنه تم الانتهاء خلال الأيام الماضية من صرف معاشات سبتمبر للشريحتين الأولي والثانية خلال الأيام القليلة الماضية، مشيرة أن الشريحة الثالثة تصم جميع المستفيدين الذين يحصلون على 2000 جنيها مصرياً فيما فوق من الخزانة العامة للدولة بكل شهري.

وأضافت الوزارة ، أن معاشات سبتمبر تتمضن الزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر أبريل الماضي والتي تبلغ 13% لجميع أصحاب المعاشات دون تمييز أو استثناء لأي شخص.