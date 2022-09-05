انت الان تتابع خبر هتغيب 4 ساعات بس- قطع المياه عن هذه الأماكن بـ”المنوفية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة المياه والصرف الصحي في المنوفية أنه عن قطع المياه اليوم الأثنين الموافق5 سبتمبر 2022 عن مدينة شبين الكوم وضواحيها كفر المصيلحة وميت خاقان بالكامل.

وأوضحت مياه شرب المنوفية، أنه سوف بتم قطع المياه لمدة 4 ساعات كاملة بداية من العاشرة صباحاً حتي الثانية ظهراً من نفس اليوم ، بسبب أعمال إحلال غسيل الشبكات وتطهير الخزانات.

وطالبت شركة المياه جميع المواطنين والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رَقَم ٠١٢٠٠٢٨٨٨٨٠.