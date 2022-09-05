حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة.. الأرصاد بتحذركم من الـ 72 ساعة القادمين

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حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة تكشفها الأرصاد

رياض - احمد صلاح - كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة في كل المحافظات، وحذرت من نشاط الرياح الشمالية التي تكون على مسطح البحر المتوسط لمدة تستمر إلى 72 ساعة مقبلة.

وجاء في خريطة الطقس نشاط الرياح الشمالية الذي يكون على البحر المتوسط، وترتفع بسببها الأمواج وتصل إلى أكثر من مترين على شواطئ المدن الساحلية، وهي من الأشياء التي تم التحذير منها مؤخراً.

ومن المرجح أن تنتشر أجواء معتدلة على السواحل الشمالية، وهذا بسبب نشاط الرياح وسوف تسجل في الإسكندرية 30 درجة، وفي حالة استمرار الأجواء حارة نسبياً على القاهرة، ولكن يشعر الجميع بالحرارة بسبب الرياح النشطة وبشكل خاص في الليل.

متوسط نسبة الرطوبة اليوم :

القاهرة والوجه البحري 80-85% ليلاً.

السواحل الشمالية 85-90% ليلاً.

جنوب سيناء 60-65% ليلاً.

شمال الصعيد 50-60% ليلاً.

جنوب الصعيد 30-35% ليلاً.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين :

القاهرة والوجه البحري 33-36

السواحل الشمالية 30-33

جنوب سيناء 37-40

شمال الصعيد 35-37

جنوب الصعيد 41-40