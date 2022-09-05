الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة.. وزارة التضامن عامله عظمة

انت الان تتابع خبر الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة.. وزارة التضامن عامله عظمه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - في إطار جهود الدولة لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، وزارة التضامن أصدرت بطاقة الخدمات المتكاملة التي تمنح ذوي الإعاقة عدد كبير من المميزات مثل الجمع بين معاشيين، التعيين بنسبة 5% في الوظائف الحكومية، الدمج في مدارس التعليم الأساسي والجامعات والمعاهد، الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على سيارات المعاقين.

كما تمنح بطاقة الخدمات المتكاملة حق الكشف المجاني في المستشفيات، الحصول على إعفاء جمركي للأجهزة التعويضية الواردة من الخارج.

خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة.

1- الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي ( الرابط من هنا).

2- الضغط على أيقونة خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة.

3- كتابة بيانات المتقدم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة ( الرقم القومي).

4- أضغط على أيقونة استعلام.

5- سيظهر موقف صاحب البطاقة سواء بموافقة وزارة التضامن على إصدارها أو رفضها نتيجة لنقص الأوراق المطلوبة.