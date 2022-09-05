سامح شكرى يصدر قرار بتعيين متحدث رسميا جديد بأسم وزارة الخارجية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 سبتمبر 2022 10:32 صباحاً - أصدر وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين، قراراً بتعيين السفير أحمد أبو زيد، متحدثاً رسمياً باسم وزارة الخارجية ومديراً لإدارة الدبلوماسية العامة، وذلك خلفاً للسفير أحمد حافظ الذى سبق صدور قرار جمهورى بتعيينه سفيراً لدى كندا، حيث سيتوجّه خلال الأيام القليلة المقبلة إلى العاصمة الكندية لتولي مهام منصبه الجديد، بعدما أمضى نحو 4 أعوام متحدثاً باسم الخارجية.

يذكر أن السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى الجديد، عاد مؤخراً إلى القاهرة، عقب انتهاء مهمته كسفير لجمهورية مصر العربية لدى كندا.

وكان السفير أبو زيد، شغل في السابق، منصب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، كما عمل مستشاراً بسفارة جمهورية مصر العربية في واشنطن، والبعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة بنيويورك، والقنصلية العامة لمصر في سان فرانسيسكو بالساحل الغربي للولايات المتحدة، فضلاً عن خدمته الممتدة لأكثر من 10 سنوات بمكتب وزير الخارجية.