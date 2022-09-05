تنويه مهم من الهجرة للطلاب المصريين الدارسين بأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ونشرت الوزارة بيانا نوهت خلاله إلى أنه بعد التنسيق مع سفارة مصر فى كييف، ووجهت بضرورة قيام الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا، والراغبين فى الالتحاق بالجامعات المصرية أو غيرها لاستكمال الدراسة، أو الشباب الخريجين الراغبين فى استخراج واستلام أوراق التخرج باتخاذ الخطوات التالية:
أولا: الطلاب الذين أنهو دراستهم ويرغبون فى استخراج واستلام أوراق التخرج:
هناك حاجة لتقديم الطلاب الراغبين فى استخراج شهادات التخرج الخاصة بهم لمخاطبة جامعاتهم بشكل مباشر لطلب استخراج أوراق التخرج عبر البريد الإلكترونى مباشرة من الجامعة، على أن تتضمن رسالتهم الإلكترونية كل التفاصيل الخاصة بالشهادة، والتخصص، والاسم الكامل للخريج والتواريخ المتعلقة بذلك على الرابط التالى: [email protected]
ثانيا: الطلاب الذين لا يزالوا فى مراحل الدراسة الجامعية بالجامعات الأوكرانية، والراغبين فى الحصول على الأوراق أو المستندات الخاصة بهم (بخلاف شهادات التخرج) وذلك لاستكمال الدراسة فى الجامعات المصرية أو الجامعات الأخرى.
وأوضحت أنه يمكن لهؤلاء الطلاب التواصل مباشرة مع ممثلى الجالية المصرية الواردة أسماؤهم من السفارة المصرية بأوكرانيا على الرابط هنا.
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