بدء الكشف الطبى للطلاب الجدد بجامعة القاهرة 17 سبتمبر

جدة - نرمين السيد - أعلنت جامعة القاهرة، الجدول الزمنى لإجراء الكشف الطبى على طلابها الجدد الحاصلين على الثانوية العامة والملتحقين بكليات الجامعة للعام الدراسى الجديد 2022 - 2023، وإجراء الكشف الطبى لهم وفق جدول زمنى محدد لكل كلية، وتقسيم طلاب الكليات ذات الأعداد الكبيرة إلى مجموعات منعا للتكدس ووفقا للإجراءات الاحترازية التى تتبعها الجامعة حرصا على سلامة الطلاب.





ومن المقرر أن يبدأ الكشف الطبى يوم 17 سبتمبر بالطلاب الجدد الملتحقين بكلية الطب البشرى على أن ينتهى يوم 24 أكتوبر.

وأكد الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، جاهزية مستشفى الطلبة بالجيزة لاستقبال الطلاب الجدد لإجراء الكشف الطبى، ووجه بضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب الجدد أثناء الكشف الطبى، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة وتذليل العقبات التى تقابلهم، وتعدد عيادات الكشف، وتخصيص أماكن مغطاة لاستقبال الطلاب منعا للتكدس، مع التشديد على الالتزام بكل إجراءات وإرشادات الأمن والسلامة والمعايير الوقائية، ومشيرا إلى أن الجامعة تنشئ ملفا صحيا لكل طالب مستجد لمتابعة حالته الصحية طوال دراسته بالجامعة، وذلك فى إطار سعى جامعة القاهرة إلى توفير أقصى درجات الحماية والوقاية لأبنائها، والحرص على مستقبلهم وسلامتهم.



وأوضح الدكتور جمال الشاذلى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن الكشف الطبى يتم بمقر مستشفى الطلبة فى ميدان الجيزة، من الساعة 9:30 صباحا وحتى الساعة 11:30 ظهرا "للطالبات"، ومن الساعة 11:30 وحتى الساعة 1:30 ظهرا "للطلبة"، مشيرا إلى أنه تم تحديد يوم 17 سبتمبر لإجراء الكشف الطبى على طلاب كلية الطب البشرى وطب الأسنان من حرف "أ" إلى حرف "غ"، و18 سبتمبر لطلاب الطب البشرى وطب الأسنان من حرف "ف" إلى حرف "ى"، و19 سبتمبر لتوقيع الكشف الطبى على طلاب كلية الصيدلة من حرف "أ" إلى حرف "غ"، و20 سبتمبر لطلاب كلية الصيدلة من حرف "ف" إلى حرف "ى"، و21 سبتمبر لتوقيع الكشف على طلاب كلية الطب البيطرى، و22 سبتمبر لطلاب كلية التمريض من حرف "أ" إلى حرف "غ"، و24 سبتمبر كلية التمريض من حرف "ف" إلى حرف "ى".

وأضاف الدكتور جمال الشاذلى، أنه تم تحديد يوم 25سبتمبر لتوقيع الكشف الطبى على طلاب كلية الهندسة من حرف "أ" إلى حرف "ز"، و26 سبتمبر لطلاب كلية الهندسة من حرف "س" إلى حرف "ق"، و27 سبتمبر لطلاب كلية الهندسة من حرف "ك" إلى حرف "ى"، كما تم تحديد يوم 28 سبتمبر للكشف على طلاب كلية الإعلام من حرف "أ" إلى حرف "غ"، و29 سبتمبر لطلاب كلية الإعلام من حرف "ف" إلى حرف "ى"، ويوم 1 أكتوبر لطلاب كلية العلاج الطبيعى، و2 أكتوبر لطلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، و3 أكتوبر لطلاب كلية الآثار، و4 أكتوبر لطلاب كليتى التخطيط العمرانى والتربية النوعية، و5 أكتوبر لطلاب كليتى العلوم ورياض الأطفال من حرف "أ" إلى حرف "ض"، و9 أكتوبر لطلاب كليتى العلوم ورياض الأطفال من حرف "ط" إلى حرف "ى".

كما تم تحديد يوم 10 أكتوبر لتوقيع الكشف الطبى على طلاب كلية الحاسبات والمعلومات من حرف "أ" إلى حرف "ض"، ويوم 11 أكتوبر لطلاب كلية الحاسبات والمعلومات من حرف "ط" إلى حرف "ى"، و12 أكتوبر لطلاب كلية الزراعة من حرف "أ" إلى حرف "ض"، و13 أكتوبر لطلاب كلية الزراعة من حرف "ط" إلى حرف "ى"، و15 أكتوبر لطلاب كلية دار العلوم من حرف "أ" إلى حرف "ض" و16 أكتوبر لطلاب كلية دار العلوم من حرف "ط" إلى حرف "ى"، و17 أكتوبر لطلاب كلية الآداب من حرف "أ" إلى حرف "ذ"، و18 أكتوبر لطلاب كلية الآداب من حرف "ر"، إلى حرف "ى"، و19 أكتوبر لطلاب كلية الحقوق من حرف "أ" إلى حرف "ذ"، و20 أكتوبر لطلاب كلية الحقوق من حرف "ر" إلى حرف "ى".

كما تم تحديد يوم 22 أكتوبر لتوقيع الكشف الطبى على طلاب كلية التجارة من حرف "أ" إلى حرف "خ"، و23 أكتوبر لطلاب كلية التجارة من حرف "د" إلى حرف "ص"، و24 أكتوبر لطلاب كلية التجارة من حرف "ض" إلى حرف "ى".