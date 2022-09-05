صحف الكويت تبرز تأكيد الرئيس السيسى خصوصية العلاقات المصرية-السعودية

جدة - نرمين السيد - سلطت الصحف الكويتية الصادرة اليوم الاثنين، الضوء على تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خصوصية العلاقات المصرية السعودية، وما تمثله من ركيزة لاستقرار المنطقة العربية خاصة فى ظل التحديات المختلفة التى تواجهها.





ففى صحيفة "الأنباء" الكويتية الصادرة اليوم وتحت عنوان "السيسى لفيصل بن فرحان: العلاقات المصرية - السعودية ركيزة لاستقرار المنطقة العربية"، أوضحت الصحيفة أن السيسى، أكد على الخصوصية الاستراتيجية التى تتسم بها العلاقات المصرية - السعودية لما تمثله من ركيزة لاستقرار المنطقة العربية بأسرها، لاسيما فى ضوء الظروف الدقيقة التى تمر بها الدول العربية والتحديات المختلفة التى تواجهها.

وفى صحيفة "الجريدة" وتحت عنوان "السيسى: العلاقة مع السعودية ركيزة للاستقرار فى ضوء التحديات"، أشارت الصحيفة إلى أن لقاء الرئيس السيسى مع وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله أمس تناول مناقشة بعض موضوعات علاقات التعاون الثنائى بين البلدين، وكذلك التشاور بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفى صحيفة "النهار" الكويتية وتحت عنوان "السيسى: العلاقة مع السعودية ركيزة للاستقرار فى ضوء التحديات"، أبرزت الصحيفة تأكيد الرئيس السيسى على خصوصية العلاقة الإستراتيجية مع السعودية وتأكيد وزير خارجية المملكة خلال لقائه مع الرئيس أمس على عمق العلاقات التاريخية التى تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجى بين البلدين على مختلف الصعد، ومواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.