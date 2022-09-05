جدة - نرمين السيد - أصدر وزير الخارجية، سامح شكرى، اليوم الاثنين قراراً بتعيين السفير أحمد أبو زيد متحدثاً رسمياً باسم وزارة الخارجية، ومديراً لإدارة الدبلوماسية العامة، خلفاً للسفير أحمد حافظ، الذى سبق صدور قرار جمهورى بتعيينه سفيراً لدى كندا، حيث سيتوجّه خلال الأيام القليلة المقبلة إلى العاصمة الكندية لتولى مهام منصبه الجديد، بعدما أمضى نحو 4 أعوام متحدثاً باسم الخارجية.





وعاد السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى الجديد، مؤخراً إلى القاهرة عقب انتهاء مهمته كسفير لجمهورية مصر العربية لدى كندا. وكان السفير أبو زيد شغل فى السابق منصب المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، كما عمل مستشاراً بسفارة جمهورية مصر العربية فى واشنطن والبعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة بنيويورك والقنصلية العامة لمصر فى سان فرانسيسكو بالساحل الغربى للولايات المتحدة، فضلاً عن خدمته الممتدة لأكثر من 10 سنوات بمكتب وزير الخارجية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السفير أحمد أبوزيد متحدثا رسميا باسم وزارة الخارجية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.