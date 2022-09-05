تأكيد السيسى أهمية علاقات مصر والسعودية لاستقرار المنطقة يتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - وأبرزت صحيفة "الجمهورية" تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى الخصوصية الاستراتيجية التى تتسم بها العلاقات المصرية السعودية، لما تمثله من ركيزة لاستقرار المنطقة العربية بأسرها، ولا سيما فى ضوء الظروف الدقيقة التى تمر بها الدول العربية، والتحديات المختلفة التى تواجهها.

جاءت تصريحات الرئيس خلال استقباله، أمس، الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية، بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، وأسامة نقلى سفير السعودية بالقاهرة.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث باسم الرئاسة، بأن وزير الخارجية السعودى نقل للرئيس تحيات شقيقه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولى عهد المملكة، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية التى تجمع بين البلدين والشعبين، وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الإستراتيجى بين البلدين على مختلف الأصعدة، ومواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وطلب الرئيس نقل تحياته إلى شقيقه العاهل السعودى وولى العهد.

وأوضح المتحدث الرسمى أن اللقاء تناول مناقشة بعض موضوعات علاقات التعاون الثنائى بين البلدين، وكذلك التشاور بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفى سياق منفصل، سلطت صحيفة "الأخبار" الضوء على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل، بهدف دعم المزارعين والفلاحين وتعزيز مواردهم وزيادة أرباحهم، على أن تتم مراجعة أسعار التوريد الاسترشادية قبيل موسم الحصاد للنظر فى تقديم حوافز مالية تضاف على تلك الأسعار.

جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة منظومة الإنتاج الزراعى والأمن الغذائى على مستوى الجمهورية.

وعرض وزير الزراعة فى هذا الصدد إجراءات الوزارة لتطبيق منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل الإستراتيجية، بما فيها ما تم مؤخرا من تحديد السعر الاسترشادى لمحصول القمح.

كما عرض الوزير السيد القصير الخطة التنفيذية لزيادة نسبة الاعتماد على التقاوى المعتمدة فى مختلف المشروعات الزراعية على مستوى الجمهورية، كمحور من أهم محاور تعظيم الإنتاج الزراعى، مع تكثيف حملات التوعية للمزارعين، وتدعيم الشراكة مع القطاع الخاص فى هذا الصدد.

وتم أيضا استعراض الطاقات الإنتاجية المتوافرة حاليا وموقف المشروعات قيد التنفيذ لإنتاج الأسمدة، وذلك فى ضوء المتغيرات ذات الصلة على الساحتين المحلية والدولية، علاوة على كون الأسمدة من أهم المدخلات المؤثرة على الإنتاج الزراعى والأمن الغذائى، وذلك على نحو يتناسب مع الخطط الحالية والمستقبلية لتعظيم الأراضى المستصلحة لتغطية الاحتياجات الغذائية المطلوبة فى مصر.

واطلع الرئيس على جهود وزارة الزراعة فيما يتعلق بتعظيم الثروة الحيوانية، وتطوير منظومة الأعلاف، إلى جانب تحسين منظومة السلالات والاهتمام بصغار المربين، علاوة على مواصلة رفع كفاءة أسلوب مكافحة الأمراض العابرة للحدود من خلال منظومة اللقاحات البيطرية.