أهم الأخبار المتوقعة اليوم الإثنين 5 سبتمبر 2022

جدة - نرمين السيد - القاهرة

يعقد مجلس أمناء الحوار الوطنى اجتماعه الخامس، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة السادس من أكتوبر.

القاهرة

تنطلق اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية الراغبين فى الالتحاق بالكليات التى يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، وفقًا للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

القاهرة

تنطلق فعاليات الدورة التدريبية الأولى التى تنظمها منظمة المرأة العربية من المرحلة الثانية لبرنامجها الرائد "بناء كوادر وطنية فى مجال مراقبة الانتخابات العامة من منظور النوع الاجتماعى"، والتى تستمر 4 أيام عبر تطبيق "زووم".

القاهرة

يتفقد محافظ القاهرة خالد عبد العال الأتوبيس المكشوف الذى سيستقله مجموعة من الشباب بالمحافظة للترويج للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التى أطلقتها الحكومة المصرية تحت رعاية رئيس الجمهورية تمهيدًا لمؤتمر المناخ الذى سيعقد فى نوفمبر القادم بشرم الشيخ، حيث سيجوب الأوتوبيس أحياء ومناطق العاصمة.

الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية بقطاع البحث الأكاديمى بالمكتبة، بالتعاون مع مؤسسة "مناخ أرضنا للتنمية المستدامة"، حفل ختام مسابقة "كلايماثون الإسكندرية للشباب" فى مجال تغير المناخ واختيار أفضل الأفكار المقدمة فى مجال تغير المناخ بالإسكندرية، وذلك بقاعة الوفود بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.

القاهرة

يفتتح المعهد الثقافى الإيطالى بالقاهرة عروض شهر سبتمبر السينمائية، على مسرح المعهد بالزمالك، بفيلم شيكو زالون "Checco Zalone" للمخرج أولو تولو.

نيودلهى

يبدأ وزير الدفاع الهندى راجناث سينج جولة خارجية تستغرق خمسة أيام، تشمل زيارة كل من منغوليا واليابان، وذلك بهدف توسيع العلاقات الدفاعية والأمنية الهندية مع البلدين.

موسكو

تغادر 3 سفن الموانئ الأوكرانية كجزء من صفقة الغذاء.

لوكسمبورج

يبدأ وفد رفيع المستوى من بنك الاستثمار الأوروبى "EIB" برئاسة نائبة رئيس البنك جيلسومينا فيجليوتى، زيارة رسمية إلى مالطا؛ بهدف تعزيز شراكة بنك الاستثمار الأوروبى بصورة أكبر مع مالطا، ومناقشة فرص تمويل مشروعات القطاعين الخاص والعام.

تايبيه

يجرى الجيش التايوانى تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية جنوبى البلاد حتى نهاية الأسبوع الجارى.

الجزائر

يواجه المنتخب الجزائرى لكرة القدم لأقل من 17 عاما، نظيره السعودى، فى الدور نصف نهائى من بطولة كأس العرب للناشئين، المقامة حاليا فى الجزائر، حتى 8 سبتمبر الجارى.