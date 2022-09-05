بدء تسجيل اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية اليوم

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التعليم العالى، فتح موقع التنسيق الإلكترونى لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بكليات "الفنون التطبيقية - كليات الفنون الجميلة "عمارة - فنون " - كليات التمري"، بدءًا من اليوم الإثنين الموافق 5/9/2022 حتى يوم الأربعاء الموافق 7/9/2022.





وتُعقد الاختبارات بالكليات المعنية فى الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 6/9/2022 حتى يوم الخميس الموافق 8/9/2022. وأكدت الوزارة، أن ذلك فى ضوء قواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات التى تشترط اجتياز اختبارات القدرات كشرط من شروط القبول بهذه الكليات.

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